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Galicia

García avanza en Argentina políticas de bienestar y envejecimiento activo

La conselleira realiza un viaje institucional por América Latina, con una primera parada en Buenos Aires

Ep
29/04/2026 22:11
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García
Lavandeira Jr (Efe)
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La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, inició este miércoles un viaje institucional de cinco días por América Latina con una primera parada en Buenos Aires, donde presentó las políticas de la Xunta para promover el bienestar y el envejecimiento activo de las personas mayores.

 García comenzó una ronda de contactos con expertos en el sector sénior y la ‘silver economy’ para dar a conocer las medidas impulsadas por Galicia y reforzar el intercambio de experiencias para impulsar nuevas acciones destinadas a garantizar el bienestar de los mayores y el envejecimiento activo.

 Tal y como informó su departamento en un comunicado, en la primera jornada, la conselleira mantuvo un encuentro de trabajo con la periodista Liliana Parodi, que lidera desde 2020 el congreso anual sobre silver economy, Silver Economy Forum Latam.

 Se trata de una iniciativa que reúne a representantes del sector público, empresas, expertos y organizaciones sociales con el objetivo de fomentar el diálogo, la colaboración y el desarrollo de soluciones innovadoras vinculadas a la longevidad.

 Durante la audiencia, García presentó las políticas gallegas de envejecimiento activo y saludable y explicó que el objetivo de la Xunta es “posicionar a Galicia como un referente en este ámbito, animando a nuestros mayores a que viajen, que se formen y que se cuiden”.

 Destacó que la Xunta busca “dar las máximas oportunidades” a los mayores y para “garantizar que el envejecimiento en Galicia siga siendo sinónimo de calidad de vida”.

 Entre otras iniciativas, la conselleira puso de ejemplo programas como ‘Benestar en Balnearios’, las iniciativas diseñadas en colaboración con las universidades, las Aulas Sénior, el programa ‘Xuntos polo Nadal’ o el Carné +65.

 Posteriormente, la conselleira realizó una visita a Ospaña, entidad social fundada en 2007 para la atención sanitaria de la colectividad española residente en el país, especialmente emigrantes y sus descendientes.

 Por último, la primera jornada del viaje institucional finalizó con la visita a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

 La conselleira recorrió el stand impulsado por la Xunta de Galicia, donde se desarrollará una programación que combinará presentaciones literarias, conferencias, talleres y actividades culturales, con el objetivo de difundir la cultura gallega, su literatura y su vínculo histórico con América. 

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