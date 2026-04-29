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Galicia

Galicia, entre las comunidades con menor tasa de abandono escolar temprano según el INE

En la comunidad gallega, durante el primer trimestre, bajan los 'ni-nis' y suben los 'si-sis'

Europa Press
29/04/2026 15:53
Un grupo de jóvenes presentan la selectividad
Archivo El Ideal Gallego 
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Según la Encuesta de Población Activa (EPA) -publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)- correspondiente al primer trimestre de 2026, Galicia es una de las comunidades autónomas (6,9%), junto al País Vasco (6,4%) y Navarra (6,1%), con menor tasa de abandono temprano de la educación. 

Por su parte, La Rioja (18,6%), Murcia (16,8%) y la Comunidad Valenciana (16,3%), son las comunidades autónomas con mayores tasas de abandono temprano de la educación.

La tasa media estatal de abandono escolar temprano se sitúa en este trimestre en el 13,04%. El abandono temprano de la educación-formación, que mide el INE recoge el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa y no sigue ningún tipo de estudio-formación.

Casi un millón de 'Ni-ni'

Por otro lado, a partir de la EPA, el INE contabiliza al finalizar el primer trimestre de 2026, que 956.800 jóvenes de 16 a 29 años ni estudian ni trabajan ('Ni-nis'), 71.300 más de los que había en el mismo trimestre de 2025 y su cifra más alta para un primer trimestre desde 2021. En Galicia, son 34.200 'ni-nis', frente a los 37.700 del primer trimestre del año pasado.

Por su parte, los jóvenes que estudian y trabajan ('Si-Sis') se incrementaron en 11.600 en el último año, hasta un total de 1.113.200. En Galicia subieron de 38.300 a 39.400.

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