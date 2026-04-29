Galicia, entre las comunidades con menor tasa de abandono escolar temprano según el INE

Un grupo de jóvenes presentan la selectividad Archivo El Ideal Gallego

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) -publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)- correspondiente al primer trimestre de 2026, Galicia es una de las comunidades autónomas (6,9%), junto al País Vasco (6,4%) y Navarra (6,1%), con menor tasa de abandono temprano de la educación.

Por su parte, La Rioja (18,6%), Murcia (16,8%) y la Comunidad Valenciana (16,3%), son las comunidades autónomas con mayores tasas de abandono temprano de la educación.

La tasa media estatal de abandono escolar temprano se sitúa en este trimestre en el 13,04%. El abandono temprano de la educación-formación, que mide el INE recoge el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa y no sigue ningún tipo de estudio-formación.

Casi un millón de 'Ni-ni'

Por otro lado, a partir de la EPA, el INE contabiliza al finalizar el primer trimestre de 2026, que 956.800 jóvenes de 16 a 29 años ni estudian ni trabajan ('Ni-nis'), 71.300 más de los que había en el mismo trimestre de 2025 y su cifra más alta para un primer trimestre desde 2021. En Galicia, son 34.200 'ni-nis', frente a los 37.700 del primer trimestre del año pasado.

Por su parte, los jóvenes que estudian y trabajan ('Si-Sis') se incrementaron en 11.600 en el último año, hasta un total de 1.113.200. En Galicia subieron de 38.300 a 39.400.