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Galicia

El seguimiento de la huelga médica por el Estatuto Marco deja unas 7.000 asistencias suspendidas de media

El conselleiro de Sanidade pide responsabilidades a la ministra de Sanidad y a Pedro Sánchez

Europa Press
29/04/2026 16:23
Concentración de médicos de Atención Primaria en el Centro de Saúde en A Coruña, con motivo de la huelga indefinida convocada por O'Mega tras la ruptura de las negociaciones para descongestionar el primer nivel de contacto con el sistema sanitario. EFE/Cabalar
Una concentración de médicos de Atención Primaria en el Centro de Saúde en A Coruña
EFE
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La Consellería de Sanidade anunció que este miércoles el seguimiento de la huelga de médicos convocada a nivel nacional contra el Estatuto Marco sube ligeramente y supera el 18%. El propio conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, se reunió esta mañana con su equipo para evaluar el impacto.

Más allá de los porcentajes, apuntó el conselleiro en declaraciones a los medios, "cada día de huelga supone la suspensión de entre 200 y 250 cirugías, entre 5.000 y 6.000 consultas hospitalarias, entre 1.000 y 1.500 consultas de atención primaria, y entre 600 y 700 pruebas diagnósticas".

Según los datos reportados por los gerentes de las siete áreas sanitarias gallegas, este martes, la actividad suspendida fue de 201 cirugías, 5.052 consultas hospitalarias, 1.020 consultas de atención primaria y 626 probas diagnósticas.

Varios profesionales en una concentración a las puertas del Chuac

¿Por qué los médicos de los hospitales siguen más la huelga que los de Atención Primaria?

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En total, entre las jornadas del lunes y del martes, la actividad suspendida por la huelga supuso la suspensión de 423 cirugías, 10.828 consultas hospitalarias, 2.893 consultas de atención primaria y 1.321 pruebas diagnósticas.

"Creo que hay un problema de inmovilismo a nivel central en este tema. Creo que hay que pasar esa pantalla de la ministra de Sanidad, que está a otra cosa, y reclamarle al Gobierno central, al presidente Pedro Sánchez, que tome medidas para intentar solucionar esta situación que tanto daño está haciendo a la sanidad de todo el país", denunció.

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, alcanzó el 24,91%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento ha sido del 15,53%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 24,12%.

En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento de la huelga ha alanzado el 2,31% de participación.

Una persona accede al centro de especialidades de O Ventorrillo

Más de 1.000 pacientes pierden su cita en A Coruña el primer día de la huelga médica de esta semana

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Por otra parte, miembros del Sergas se reunieron esta mañana con el comité de huelga de O'Mega, uno de los sindicatos que convoca el paro en Galicia -este jueves lo harán con Simega-. A este respecto, el conselleiro subrayó la voluntad de consenso de su departamento y desea que se pueda avanzar "hablando" y llegar a un acuerdo.

Decreto de los PAC

En otro orden de cosas, preguntado por la entrada en vigor del decreto que modifica el horario de atención de los Puntos de Atención Continuada (PAC), extendiéndolo a los sábados por la mañana, Gómez Caamaño,  señaló que los PACs funcionarán "con normalidad"

Aprobado en el Consello de la Xunta el decreto sobre los nuevos horarios para los PAC, que conlleva la creación de 211 plazas

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Además, remarcó que la mañana del sábado ya era de atención continuada en muchas áreas sanitarias. "Creo que no hay ningún problema, espero que no lo haya", señaló.

"Creo que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el PAC han mejorado. No solo las de los facultativos, sino también de enfermería y administrativos. Esperamos, además, que con la voluntariedad incentivada podamos resolver la atención sanitaria en los fines de semana", concluyó.

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