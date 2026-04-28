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Galicia

El proyecto 'Aloumiños' de la Xunta llega a doce municipios de A Coruña

El objetivo es combatir la soledad no deseada y reforzar el bienestar emocional en los mayores de 65 años

Efe
28/04/2026 17:50
Algunos participantes del programa 'Xuntos polo Nadal' para quienes están solos 
Archivo El Ideal Gallego
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La Xunta pondrá en marcha en veinte municipios de A Coruña y Lugo, en colaboración con el Colegio de educadoras y educadores sociales de Galicia, el programa 'Aloumiños', que tiene por objetivo combatir la soledad no deseada y reforzar el bienestar emocional.

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El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, y la presidenta del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia, Sonia González Rodríguez, han firmado este martes el convenio, acompañados por el vicepresidente del colegio y coordinador del programa, Rodrigo Gil, y por la subdirectora general de Atención a la Salud Mental, Almudena Díaz.

Según el Gobierno gallego, el objetivo de este programa es mejorar la salud mental de las personas mediante actividades de dinamización social en grupo, entre otras medidas.

Los centros de salud detectarán a las personas que se encuentren en situación de soledad no deseada para informarlos del programa y formar grupos dirigidos por personal especializado, que será contratado por el Colegio de educadoras y educadores sociales.

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Durante este año, el proyecto se desarrollará en Cerceda, Ordes, Tordoia, Trazo, As Somozas, Moeche, Neda, San Sadurniño, Abegondo, Mesía, Frades y Carral; en la provincia de A Coruña, y en A Pastoriza, Pol, Abadín, Riotorto Alfoz, Muras, Mondoñedo y O Valadouro; en Lugo.

Más mujeres que hombres

En ediciones anteriores el programa, que este año tendrá un presupuesto de 120.000 euros, atendió a 274 personas, de las cuales ocho de cada diez eran mujeres. Casi la mitad del total de participantes tenían entre 70 y 79 años.

Rodrigo Gil, coordinador del programa, ha explicado que esperan llegar a entre 300 y 400 personas en este programa, si bien ha dicho que es consciente de que potencialmente puede haber muchas más personas en esta situación.

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A pesar de que las acciones están orientadas a personas mayores de 65 años, esta edad no es excluyente, de modo que si se detectan personas más jóvenes que podrían encajar en las actividades también se les propondrá participar.

Además de los centros de salud, los servicios sociales comunitarios municipales también colaborarán en identificar a potenciales usuarios, ha dicho Gil, que ha destacado que también funciona "muy bien el boca a boca" entre personas que ya han participado en anteriores ocasiones.

El coordinador del programa ha reconocido que se marcan el reto de conseguir que participen más hombres que en ediciones anteriores, apenas dos de cada diez. 

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