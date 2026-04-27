Rueda, tras recurrir Villares su trasladado en el TSXG: "Nunca vamos a descalificar a los tribunales"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta, este lunes, en Santiago de Compostela EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este lunes que los recursos están para presentarlos cuando no se está de acuerdo con una decisión judicial y que el Gobierno gallego "nunca va a descalificar a los tribunales".

Así se ha pronunciado al ser preguntado por el recurso de alzada presentado por el juez Luis Villares ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frente al acuerdo de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, por el que se decide el traslado forzoso del juez de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, la cual ha paralizado decenas de proyectos eólicos en los últimos tiempos, para pasar a la sección cuarta.

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Al respecto, el máximo mandatario autonómico ha dicho que los recursos están para presentarlos cuando no se está de acuerdo con la decisión judicial y que "otra cosa son los comentarios y las valoraciones que acompañan a la presentación de ese recurso".

De este modo, si bien ha recordado que la Xunta "estuvo muy en desacuerdo" con las decisiones judiciales que "creían equivocadas" y que "estaban perjudicando gravemente las posibilidades de desarrollo del tejido industrial gallego", su argumento fue "recurrir y ganar esos recursos" aunque esta victoria "muchas veces no significase nada para algunas personas encargadas de poner sentencias".

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Dicho esto, ha insistido en que lo que no va a hacer nunca es "descalificar a los tribunales" y que "parece mentira que algunas personas que pertenecen a la organización judicial descalifiquen el sistema". "Me parece muy sorprendente", ha añadido para asegurar que eso "no lo va a hacer nunca" la Xunta.