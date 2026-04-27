Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta inicia la tramitación de la que será la primera Ley del tercer sector en Galicia

La conselleira de Política Social, Fabiola García, dijo que la norma avanzará hacia "un reconocimiento real del trabajo de las entidades sociales"

Europa Press
27/04/2026 22:02
A conselleira de Política Social, Fabiola García, na súa intervención deste martes no Parlamento
La conselleira de Política Social, Fabiola García, en el Parlamento
Ep
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

El Consello de la Xunta dio luz verde este lunes al inicio de la tramitación del anteproyecto de la que será la primera Ley del tercer sector de Galicia, con la previsión de aprobarla este mismo año para remitirla después al Parlamento.

Así lo explicó la conselleira de Política Social, Fabiola García, en una comparecencia posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, en la que incidió en que la norma avanzará hacia "un reconocimiento real del trabajo de las entidades sociales", las encargadas de "que los recursos lleguen allí donde son necesarios" y que se distribuyan "entre todos los colectivos de Galicia".

"Agradecemos la implicación de las entidades sociales en la mejora de la vida de los gallegos", dijo la conselleira, que cifró en más de 1.500 las entidades sociales que operan en la comunidad.

Escolares en un aula, en una imagen de 2020

La Xunta aprueba las ayudas para adquirir libros de texto, que van desde los 160 a los 270 euros

Más información

Con esta norma, Galicia busca una "regulación integral" del conjunto de las entidades del tercer sector, apuntó García, dado que su normativa estaba hasta ahora "fragmentada en distintas leyes". Con ello, se les dará mayor seguridad jurídica, se blindará su actuación y se actualizará la regulación.

La norma, acotó la conselleira, buscará "alcanzar el mayor consenso posible", por lo que en los próximos días se abrirá un periodo de consulta previa para la presentación de sugerencias por parte de la sociedad civil. La idea es que en anteproyecto pueda aprobase este mismo año para su envío posterior al Parlamento.

Belén do Campo, durante la visita esta mañana

La Xunta invierte más de tres millones en A Coruña en cursos de formación para desempleados

Más información

Entre los elementos que busca esta nueva ley está el de "definir y delimitar" el conjunto de entidades que conforman el tercer sector en Galicia, establecer los principios rectores de las entidades sociales y, con ello, "evitar casos de intrusismo", añadió Fabiola García.

Además, creará un censo de organizaciones que será compatible con otros registros públicos, trabajará para "disminuir la burocracia y el papeleo" y pondrá en marcha un plan de impulso y promoción de entidades sociales con la idea de "consolidar" el sector como "actor fuerte, dinámico, profesionalizado y reconocido institucionalmente".

Entre otros elementos, la norma busca también "reforzar la participación de todas las entidades sociales" a través de una mesa del tercer sector de acción social de Galicia, un "órgano de carácter participativo" en el seno de la Xunta.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A conselleira de Política Social, Fabiola García, na súa intervención deste martes no Parlamento

La Xunta inicia la tramitación de la que será la primera Ley del tercer sector en Galicia
Europa Press
Un tramo del Camino Inglés en A Coruña

El Camino Inglés, una ruta con tres recorridos que se olvidó de la historia
Laura Rodríguez
Tirador contra Donald Trump en la cena de corresponsales

El sospechoso de intentar asesinar a Trump, en la cena de gala con los corresponsales, comparece en una corte federal
EFE
Nico Pedetti posa con su premio

La Taberna da Galera de A Coruña, mejor tortilla de Galicia: "El secreto es la dedicación"
Jorge Riveiro