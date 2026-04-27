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Galicia

La Xunta aprueba las ayudas para adquirir libros de texto, que van desde los 160 a los 270 euros

Incluyen también los vales para comprar material y el fondo solidario para prestar los manuales que se pueden reutilizar

Europa Press
27/04/2026 19:19
Escolares en un aula, en una imagen de 2020
Escolares en un aula, en una imagen de 2020
Pedro Puig
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El Consello de la Xunta aprobó este lunes destinar "algo más de 17 millones de euros" a ayudas para adquirir libros de texto, que van desde los 160 a los 270 euros. Unas aportaciones que se distribuirán en tres líneas de actuación: los vales para comprar material, las ayudas para la compra de libros y el fondo solidario para prestar los manuales que se pueden reutilizar.

A través de esta convocatoria, que se organiza en función del nivel de renta, todas las familias que cumplan con los requisitos tendrán cubiertos de forma gratuita los libros y el material que precisen para sus hijos e hijas.

Por otro lado, los hogares que no cumplan con los requisitos de renta podrán beneficiarse de la deducción fiscal. Cabe recordar que, para obtener este beneficio, los pagos no podrán realizarse en efectivo.

Además, el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció que esta primavera se convocarán las nuevas ayudas a las familias que emplean comedores no gestionados por la Xunta en centros sostenidos con fondos públicos, las cuales hasta el momento no accedían a ningún tipo de bolsa.

Ayudas para libros

Respecto a las ayudas a la compra de libros de texto, la Xunta explicó que se mantiene invariable su funcionamiento general, con los mismos tramos de renta, consolidando el incremento de cursos anteriores, de entre 20 y 30 euros en función de la renta familiar.

En el caso del alumnado de 1º y 2º de Primaria -no incluidos en el fondo porque los libros no son reutilizables-, así como para el resto de los cursos de enseñanza obligatoria que no puedan emplear libros del fondo, la ayuda para rentas iguales o inferiores a 6.000 euros es de 240 euros y de 160 euros para aquellas familias cuya renta sea superior a 6.000 euros e igual o inferior a 10.000 euros.

En el caso de la ESO, los importes se sitúan en 270 euros en el primer tramo y 180 euros en el segundo. El alumnado en situación de guarda o tutela de la Xunta recibe el importe del primer tramo, con independencia de la renta, es decir, 240 euros en Primaria y 270 en la ESO.

Por otro lado, las ayudas serán de 300 euros para todos los alumnos y alumnas matriculados en educación especial -en centros específicos o en unidades dentro de centros ordinarios-, así como para los de Primaria o de la ESO que, teniendo necesidades específicas de apoyo educativo y un grado de discapacidad igual o superior al 33%, no puedan utilizar los libros de texto del fondo.

Para material

Este tipo de ayuda está dirigida a las familias con renta per cápita igual o inferior a los 10.000 euros y se dividen en dos categorías.

En la primera, para rentas per cápita iguales o inferiores a 6.000 euro, el vale es de 75 euros, mientras que la segunda comprende las rentas superiores a 6.000 euros e iguales o inferiores a 10.000 euros, con un vale de 60 euros por alumno.

Por su parte, el alumnado en situación de guarda o tutela de la Xunta, el alumnado de educación especial y el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% será beneficiario de esta ayuda por el importe máximo de 75 euros, con independencia de la renta.

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