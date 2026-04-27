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Galicia

Jueces para la Democracia recurre decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de apartar al magistrado Villares

Advierten que el procedimiento incumple la norma que exige una serie de contenidos y trámites

Efe
27/04/2026 12:07
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La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha anunciado este lunes un recurso ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia Galicia (TSXG) de "apartar" a Luis Villares, cuyas suspensiones cautelares de proyectos de energía eólica aprobados por la Xunta han sembrado polémica.

Villares, quien fue candidato a presidir la Xunta por la formación En Marea y que ha adoptado varias decisiones de paralizar proyectos eólicos por considerar que pueden generar daños medioambientales, ha sido reubicado en el seno del TSXG junto con otros tres magistrados.

La citada asociación considera en un comunicado que esas decisiones "adolecen de graves defectos que ponen en tela de juicio la inamovilidad de los magistrados afectados y, con ello, la propia independencia judicial".

El procedimiento para alterar las secciones de la sala de lo contencioso del TSXG se ha llevado a cabo "sin audiencia de los cuatro magistrados y magistradas afectados", asegura la entidad, "con una motivación meramente aparente e inidónea para justificarla".

Apartan al juez Villares de la sección encargada de eólicos tras destacar el Supremo su falta de imparcialidad

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Advierte, además, que eso supone "incumplir la norma que exige una serie de contenidos y trámites", que no fueron atendidos, y recuerda una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece la necesidad de atender motivos claros y criterios objetivos.

Por ello, la asociación de jueces pide al CGPJ una "suspensión de los acuerdos recurridos" y apunta que esa situación puede llegar a ser declarada "nula" en base a las resoluciones de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Jueces y Juezas para la Democracia ya calificó el pasado 18 de abril de "sorpresiva y radical" la reinterpretación de normas en el TSXG, que trasladó la resolución de las suspensiones cautelares de parques eólicos de la sección tercera (industria) a la segunda (medioambiente) sin modificar el contenido de las normas de reparto.

Una medida que la citada asociación considera que constituye una "amenaza a la independencia judicial y al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley" y que se suma a cambios forzosos de magistrados por "años de presiones políticas y empresariales", entre ellos Villares.

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