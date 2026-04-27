Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Galicia continúa en alerta amarilla por unas tormentas que ya dejaron incidencias e inundaciones

Se mantiene la alerta amarilla en la provincia y en el sur de Lugo y se extenderá a Pontevedra y parte de A Coruña este martes

Ep
27/04/2026 10:58
Un rayo cae sobre San Sebastián durante una tormenta registrada tras un caluroso día
Un rayo cae sobre San Sebastián durante una tormenta registrada tras un caluroso día esta semana
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El 112 Galicia gestionó una decena de incidencias relacionadas con las fuertes lluvias y tormentas registradas en las últimas horas en la zona de Ourense, A Rúa y O Carballiño, relacionadas en su mayoría con inundaciones y riachuelos desbordados.

Según informa el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, fue a partir de las 17.00 horas de la tarde de este pasado domingo cuando el temporal dejó notar sus efectos.

Así, en O Carballiño se contabilizaron hasta cinco incidencias relacionadas con calles y garajes inundados, mientras que en Ourense fueron dos y en A Rúa, tres.

En esta última localidad, el desbordamiento de un riachuelo en Camiño da Pitarela, en la parroquia de A Rúa de Valdeorras, afectó a los bajos de dos viviendas. En este operativo colaboraron los bomberos y el GES de Valdeorras, así como la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil.

Dos bañistas, sorprendidos por la lluvia en una jornada de verano

A Coruña pasará de la playa a la tormenta en otra jornada de verano en pleno mes de abril

Más información

Por otro lado, sobre las 19.30 horas, un particular alertó de retenciones a la altura del kilómetro 63 de la AG-53, a su paso por Corna, en Piñor, debido a la intensidad de la lluvia y el granizo.

Desde el 112 Galicia se alertó a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de mantenimiento de la autovía, que acudieron al lugar.

Meteogalicia mantiene para este lunes alerta amarilla por tormentas en la provincia de Ourense y en la montaña y sur de Lugo, que se extenderá el martes a la provincia de Pontevedra y al suroeste de A Coruña.

Además, se esperan para este lunes fuertes vientos en el mar del noroeste de A Coruña y en la Costa da Morte, por lo que también estará activa todo el día la alerta amarilla.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Jueces para la Democracia recurre decisión del TSXG de apartar al magistrado Villares
EFE
Participantes en la jornada

La Fundación Hospitalarias Betanzos reúne a 350 personas en la fiesta en honor a su patrón
Redacción
Un rayo cae sobre San Sebastián durante una tormenta registrada tras un caluroso día

Galicia continúa en alerta amarilla por unas tormentas que ya dejaron incidencias e inundaciones
EP
La concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, en una rueda de prensa

Montse Paz, nueva teniente de alcaldesa y miembro de la Junta de Gobierno de A Coruña
Redacción