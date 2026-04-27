El profesorado gallego irá este martes a huelga para exigir "mejoras laborales"

Los centros deben prestar servicios mínimos durante la huelga de este martes Archivo El Ideal Gallego

El profesorado gallego está llamado a participar este martes en una jornada de huelga convocada por la CIG-Ensino y STEG con el objetivo de exigir "mejoras laborales" y reclamar una negociación a la Xunta de Galicia.

Se trata de la sexta jornada de huelga convocada desde el inicio de este curso lectivo, en concreto, CIG-Ensino y STEG convocaron cinco jornadas durante el primer trimestre, la primera de ellas el 25 de septiembre, seguida de dos convocatorias el martes 28 y el miércoles 29.

Finalmente, el año terminó con jornadas de huelga los días 16 y 17 de diciembre, cuando también se celebraron manifestaciones en distintos puntos de Galicia.

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Jornadas de huelga que estuvieron acompañadas también de "encierros" de profesores en diferentes centros de la geografía gallega para mostrar el "evidente descontento respecto a las condiciones de los centros públicos".

"La Consellería es consciente de que las aulas gallegas están al límite y del profundo malestar del profesorado gallego, pero mientras no haya hechos y documentos en la Mesa Sectorial se mantendrán las movilizaciones", ha subrayado la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo.

Por su parte, el Sindicato de Estudantes anunció el pasado mes de marzo que se sumaría a la jornada de huelga docente. "Estudiantes, profesores y profesoras iremos a la huelga educativa para pararlo todo en nuestros centros de estudio y llenar las calles contra la política de recortes, los ataques y las privatizaciones de la Xunta del PP", recogía en una nota de prensa la organización.

Objetivos de la huelga

En concreto, la CIG recordó que los objetivos de esta jornada pasan por la recuperación de las 21 y 18 horas que tenía el profesorado gallego en 2010 y "el fin de la discriminación en los centros integrados y escuelas artísticas"; así como la bajada de ratios en todas las etapas educativas desde el próximo curso; una mayor dotación de personal para atender la diversidad; un plan "real" para reducir la burocracia.

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Además de avances retributivos en el complemento autonómico para todo el profesorado; equiparación salarial del PESSFP y recuperación del pago del verano al personal sustituto que trabaje cinco meses y medio; reducción de la jornada lectiva a partir de los 55 años y recuperación de las licencias por formación retribuidas.

Servicios mínimos

Por su parte, la Xunta ha fijado, en una orden publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los servicios mínimos para la huelga de profesorado, y que tendrán que garantizar la apertura y el cierre de los centros educativos públicos, así como la seguridad y custodia de los alumnos menores de edad en su horario habitual.

Así, la huelga afectará al personal docente de los centros educativos de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional -cabe recordar que el Sindicato de Estudantes anunció que se sumará a esta jornada de huelga-, y se desarrollará desde las 00.00 del día 28 hasta las 24.00 horas.