Alfonso Rueda valora de forma positiva su viaje por China

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su visita a la fábrica de baterías de SAIC Motor en Zhengzhou este sábado EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha finalizado el viaje oficial a China emprendido el pasado jueves y regresa a Galicia "satisfecho" con la "intensa" agenda de reuniones mantenidas con representantes de los sectores de la automoción y la energía eólica y de operadores turísticos.

"Han quedado atrás días de muchas reuniones, de muchas visitas y de mucho trabajo", ha valorado Rueda en un vídeo grabado en un tren chino de alta velocidad de camino a Pekín, desde donde cogerá el avión de vuelta a Galicia.

Su estancia ha estado centrada en posicionar a Galicia como un "destino preferente" para la inversión industrial y el turismo internacional.

Uno de los ejes centrales del viaje, en el que Rueda estuvo acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, fueron las reuniones con empresas líderes en el sector de la automoción -como SaicMotors-, a las que les aseguró que "invertir en Galicia es muy buena idea y merece mucho la pena".

El titular del ejecutivo gallego trasladó a los directivos chinos las ventajas competitivas de Galicia, entre las que destacó la "solvencia" de la industria auxiliar y la "estabilidad institucional" como pilares para atraer nuevos proyectos.

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La agenda también incluyó una junta con la empresa Goldwind sobre energías renovables, un ámbito en el que, según el propio Rueda, "Galicia tiene un enorme potencial" a nivel hídrico y eólico y en el que aspira a ser líder.

En el ámbito turístico, la delegación gallega mantuvo estos días encuentros con importantes operadores del país asiático. El objetivo prioritario fue reforzar Galicia como destino y, de manera especial, promocionar el Xacobeo 2027, que será "histórico", según el presidente gallego.