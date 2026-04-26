A Xunta destaca que a mostra de Manolo Paz en Nova York abre unha fiestra para "proxectar a cultura galega"
O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, inaugurou en Nova York a mostra 'A distancia que une' do escultor Manolo Paz, unha iniciativa que abre unha fiestra "para divulgar e proxectar a cultura galega no exterior na antesala do Xacobeo 2027".
Tal e como trasladou a Xunta nunha nota de prensa, López Campos remarcou que Manolo Paz é un dos escultores "máis singulares" da escena artística galega polo que resulta o "mellor embaixador" para dar mostra da Galicia Calidade e atraer o interese do turismo internacional.
A mostra conta con dez escultura do artista. Trátase dun conxunto de pezas que renden homenaxe aos anos que Paz estivo a vivir e traballando en Nova York e que inclúe obras como Catedrais, unha escultura elaborada en pedra cuarcita, que se vincula simbolicamente cos rañaceos da cidade.
Neste sentido, o conselleiro indicou que a zona da exhibición, Park Avenue, é unha "enorme oportunidade de promoción da cultura galega e do territorio".
Tamén, o representante da Xunta fixo fincapé na importancia que terá tamén esta iniciativa para o turismo, ao facilitar que os cidadáns e visitantes desta cidade poidan coñecer "o talento artístico de Galicia e espertar así o seu interese polo resto da riqueza que poden atopar na nosa Comunidade e que poderán descubrir durante a celebración do Xacobeo".