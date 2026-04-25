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Galicia

Rueda destaca la capacidad industrial de Galicia para atraer inversiones en electromovilidad

El presidente de la Xunta visitó este sábado la fábrica de baterías para vehículos de nuevas energías del grupo SAIC Motor

Efe
25/04/2026 15:23
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su visita a la fábrica de baterías de SAIC Motor en Zhengzhou este sábado
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su visita a la fábrica de baterías de SAIC Motor en Zhengzhou este sábado
EFE
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó este sábado la fábrica de baterías para vehículos de nuevas energías del grupo SAIC Motor, uno de los principales fabricantes de la industria automovilística china, donde pudo observar de primera mano uno de los complejos industriales más avanzados del mundo en el ámbito de la movilidad eléctrica.

Durante el recorrido por las instalaciones, que cuentan con una capacidad prevista de 300.000 baterías anuales y forman parte del complejo industrial de SAIC en Zhengzhou, en China, que actualmente representa la mayor base de exportación del grupo, Rueda subrayó las ventajas competitivas de Galicia para atraer inversiones de alto valor añadido vinculadas a las nuevas energías.

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompaÃ±ado da conselleira de EconomÃ­a e Industria, MarÃ­a JesÃºs Lorenzana, mancera unha reuniÃ³n con empresarios locais. Capital International Convention and Exhibition Center Hotel (ShanghÃ¡i - China). 23/04/26.

Rueda “ofrece” Galicia a la automoción china en su primer día de viaje oficial

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Asimismo destacó la capacidad logística y el ecosistema industrial gallego para acoger proyectos que busquen la innovación en electromovilidad.

Esta visita, en la que el presidente del Gobierno gallego ha estado acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, complementa la reunión celebrada el pasado jueves con el presidente de SAIC Motors, Xiaoqiu Wang, y otros directivos de la compañía.

El objetivo es explorar nuevas oportunidades de negocio y atraer inversiones a Galicia en un sector en el que la comunidad se posiciona como uno de los principales polos de producción y desarrollo tecnológico de Europa

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