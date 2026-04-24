Rueda “ofrece” Galicia a la automoción china en su primer día de viaje oficial

Rueda y Lorenzana, ayer durante su visita a SAIC Motors cedida

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, declaró ayer en Pekín que ha viajado a China para “ofrecer” Galicia como un lugar propicio para la inversión, especialmente en el ámbito de la automoción, después de mantener una reunión con directivos de la firma china SAIC Motors.

Rueda, en su primera jornada en el país asiático, aseguró en declaraciones a la prensa que Galicia tiene un ecosistema industrial ligado a este sector que está “abierto a posibilidades y a inversiones”. El líder del PP gallego visitó por la mañana el centro de I+D en la ciudad de Shanghái de SAIC Motors, una de las empresas líder del sector de la automoción en China, y, posteriormente, se trasladó a Pekín, donde se reunió con el presidente de la compañía, Xiaoqiu Wang.

La agenda del presidente del Ejecutivo gallego se ha centrado, según indicó, en los ámbitos que más interesan actualmente a Galicia en su relación con China, con especial atención a esta industria. También destacó el sector eólico, con una reunión programada para hoy con representantes de Goldwind, uno de los principales proveedores mundiales de turbinas para la energía eólica.

Candidata a tener una planta

Respecto al encuentro con los directivos de SAIC, matriz de GM, que tiene a Galicia en su lista de candidatas para la apertura de una planta de coches eléctricos, Rueda aseguró que no se ha cerrado nada, pero que la Xunta ha venido a “contar en persona” las posibilidades de la región para cualquier actividad relacionada con la automoción. A principios de diciembre de 2025, el grupo chino intensificó sus contactos con la Xunta y una delegación visitó Galicia para reunirse con la Administración autonómica y la Autoridad Portuaria de Vigo.

El presidente de la Xunta permanecerá en China hasta el sábado en un viaje en el que, acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, busca explorar oportunidades de colaboración comercial y turística que beneficien al tejido productivo gallego.

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La visita se enmarca en los contactos que mantiene la Administración autonómica gallega con el objetivo de aprovechar las posibles oportunidades de cooperación entre Galicia y el país asiático. Así, ayer también visitaron un centro de innovación vinculado a la automoción así como varias empresas relacionadas con la logística (Anji) o los componentes (Hasco), todas ellas ubicadas en la ciudad de Shanghái.

Según datos de la Xunta, actualmente hay 190 empresas gallegas presentes en China de manera constante y un 43% que exportan de manera estable al país asiático. Además, Galicia tiene 250 empresas vinculadas al mundo de la automoción, un ámbito que da empleo a 24.000 trabajadores y que representa el 15,5% del PIB autonómico.

“Tenemos en Galicia la fábrica más productiva de España y un ecosistema industrial relacionado con la automoción que está abierto a posibilidades y a inversiones. Por tanto, venimos a ofrecer Galicia como un lugar propicio (para nuevas inversiones)”, ha esgrimido Rueda.

Xacobeo

Y con el foco en el Xacobeo de 2027, ha subrayado que Galicia recibe cada vez “un mayor número de personas que vienen de China” a hacer el Camino de Santiago, cuando hasta “hace muy poco tiempo no lo hacía nadie”.

“Venimos a ofrecer a ese gran mercado turístico que puede ser China, las posibilidades de Galicia, que lo conozcan, hay muchas cosas que pueden resultar atractivas y lo vamos a difundir un poco con empresarios turísticos chinos”, ha zanjado.

Rueda, asimismo, volvió a defender ayer el plan de control del absentismo laboral en el que trabaja el Ejecutivo autonómico, y reivindicó que no se trata de “un endurecimiento” de condiciones, sino de conseguir “que el sistema funcione lo mejor posible”. “A todo aquel que, por enfermedad o por cualquier situación, tenga derecho a una baja, se le garantiza absolutamente. Pero lo que queremos es evitar duraciones innecesarias”, dijo.