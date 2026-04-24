Rueda anima a los chinos a visitar Galicia durante el Xacobeo 2027

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuvo este viernes un encuentro con representantes del sector turístico, en su segunda jornada en China EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, promociona a Galicia como un destino turístico seguro y de calidad en un encuentro con operadores turísticos en Pekín, China.

En el marco de su viaje al país asiático, Rueda subrayó la riqueza de Galicia en materia de patrimonio, gastronomía o termalismo, así como atractivos como el Camino de Santiago.

De tal forma, anima a los ciudadanos de China a visitar la comunidad gallega con motivo del Xacobeo 2027, que será "el gran año de Galicia".

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De hecho, recuerda que el número de peregrinos procedentes de China se multiplicó por seis en la última década, de forma que se superaron los 4.400 durante 2025.