Galicia

O sistema sanitario galego perde camas e presenta o dato máis baixo desde 1999

Con todo, sitúase por encima das camas en funcionamento por mil habitantes de España

Europa Press
24/04/2026 17:03
O sistema sanitario galego perde camas instaladas e en funcionamento e presenta o dato máis baixo por cada mil habitantes desde 1999, segundo a información que publica este venres o Instituto Galego de Estatística (IGE), con cifras correspondentes a 2023 e información fornecida directamente polo Servizo Galego de Saúde.

Así, Galicia, con 33 establecementos sanitarios con réxime de internado, ten 3,27 camas en funcionamento por mil habitantes en 2023, o dato máis baixo da serie histórica, que arrinca en 1999. Con todo, sitúase por encima das camas en funcionamento por mil habitantes de España: 2,89.

A estancia media no sistema sanitario galego é de 6,94 días, tamén a cifra máis baixa da serie e por baixo dos 7,11 días de media en España.

En canto á capacidade instalada, entre 2018 e 2023, o sistema sanitario galego perdeu 306 camas (de 9.978 a 9.672, ao redor dun -3,1%), cun pico puntual en 2020 (10.016) que se reverteu nos anos posteriores. A variación ano a ano foi pequena (da orde de decenas de camas), pero case sempre negativa após 2020.

Mentres, entre 2018 e 2023 perdéronse 358 camas en funcionamento (de 8.975 a 8.617), ao redor dun -4%. Neste tramo destaca o repunte de 2020 respecto de 2019, seguido de descensos continuados en 2021-2023, con variacións anuais relativamente moderadas (da orde de 20-250 camas).

Se se amplía a serie desde 2010 (9.904 camas) até 2023 (8.617), a redución acumulada é de 1.287 camas, ao redor dun -13%. A caída máis intensa concéntrase entre 2010 e 2014 (de 9.904 a 9.072), e a partir de aí continúa un descenso máis gradual até estabilizarse en valores algo por baixo de 9.000.

Máis persoal 

Entre 2018 e 2023, o número de facultativos aumenta en 898 persoas (de 5.468 a 6.366), o que supón ao redor dun +16,4%. O crecemento é case continuo, cun leve retroceso en 2022 respecto de 2021, que se compensa en 2023, cando se alcanza o máximo da serie.

O persoal total (que, ademais de facultativos, inclúe a sanitarios non facultativo, non sanitarios e en formación) aumentou nese mesmo período (2018-2023) en 3.873 efectivos (de 33.208 a 37.081), aproximadamente un +11,7%.

O crecemento é case continuo: acelerouse entre 2019 e 2021, estabilizouse en 2022 e volveu subir en 2023, cando se superou por primeira vez a cota de 37.000 traballadores.

14 octubre 2024A CoruÃ±a.- PanorÃ¡micas de la ciudadPuerto deportivo y Hospital Abente y Lago

Máis quirófanos e actos cirúrxicos

Tamén creceron, entre 2018 e 2023, os quirófanos, que pasaron de 283 a 287, cun máximo de 288 en 2020-2021 e lixeiras oscilacións despois, sempre ao redor de 285-288.

A mesma evolución á alza seguiron os actos cirúrxicos, que se situaron por baixo de 291.000 en 2019. En 2020 produciuse unha caída até 229.137 intervencións (uns 61.000 actos menos, ao redor de -21%) en relación coa desprogramación de cirurxía no contexto da covid e a partir de 2021 obsérvase unha recuperación progresiva: superáronse os 257.000 actos en 2021, os 274.000 en 2022 e chegouse a 292.951 en 2023, por encima do nivel prepandemia.

Consultas externas, altas e gasto

De igual modo ocorreu coas consultas externas: entre 2018 e 2019 houbo un incremento moderado, duns 87.000 actos. En 2020 produciuse unha redución acusada, de case 900.000 consultas (-15-16%) e desde 2021 obsérvase unha recuperación: superouse o nivel de 2019 en 2021 e 2022 e en 2023 alcanzáronse 6,35 millóns de consultas, máis de medio millón por encima do máximo pre-pandemia.

En canto a enfermos dados de alta, entre 2018 e 2019 as altas situáronse ao redor de 335.000, case estables. En 2020 caeron até 285.090 (unhas 49.000-50.000 menos que en 2019, ao redor de -15%) e desde 2021 hai tamén recuperación: máis de 300.000 pacientes dados de alta en 2021, preto dos niveis prepandemia en 2022 e 330.454 altas en 2023, apenas un 1-2% por baixo do máximo de 2018-2019.

Por último, entre 2018 e 2023 o gasto pasou duns 2.737 a 3.720 millóns, un aumento de ao redor de 983 millóns (+36% aproximadamente). Cada ano o gasto creceu, sen retrocesos, con saltos relevantes en 2019-2021 (case 660 millóns máis en dous anos), que recollen tanto o impacto da pandemia como un reforzo posterior.

