Los profesores de secundaria impartirán dos horas menos de clases a partir de septiembre

Un grupo de alumnos durante la presentación de una prueba Archivo El Ideal Gallego

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, llegó a un acuerdo con los sindicatos -CC.OO, UGT, ANPE y CSIF- para la reducción horaria del profesorado de Secundaria, el impulso de un plan para el alumnado con necesidades especiales y la bajada de ratios en Secundaria y Bachillerato.

Así lo anunció este viernes en una rueda de prensa celebrada en la Cidade da Cultura en la que estuvieron presentes todos los sindicatos, menos la CIG -mayoritario en la mesa sectorial-.

En concreto, el acuerdo recoge que el horario del profesorado de Secundaria pasará de 20 a 18 horas lectivas. Las dos horas de permanencia en el centro serán para acciones orientadas a "mejorar la calidad de los servicios". Asimismo, acordaron nuevas medidas de apoyo a los tutores y a los equipos directivos.

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El documento también pone el foco en la diversidad, por lo que realizarán un plan que "suponga un impulso" a las necesidades educativas especiales. De esta forma, modificarán los catálogos de personal en etapas de Infantil y Primaria y ampliará el personal especialista y los orientadores en los cursos de Secundaria.

En cuanto a las ratios, acelerarán el calendario previsto, en el acuerdo de 2023, para la etapa de Secundaria. De esta forma, adelantarán a 2028 la reducción de 30 a 25 alumnos por aula en la ESO y, además, en Bachillerato pasarán de 33 a 30 alumnos por aula.

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El conselleiro explicó que las propuestas serán elevadas a los órganos pertinentes con la previsión de empezar a aplicarlas desde el próximo curso, que empieza en septiembre.

A renglón seguido, el conselleiro ha remarcado que estas medidas "de gran calado" surgen del proceso de diálogo, entre sindicatos y Administración, que "funciona y tiene buenos resultados".

Por su parte, representantes de los sindicatos presentes valoraron "muy positivamente" el acuerdo alcanzado y remarcaron que "trabajarán para seguir mejorando".