La Xunta reclama avances en el Corredor Atlántico y anuncia la creación de una Oficina Técnica del Ferrocarril

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, participó en la inauguración del XII Encontro de Enxeñería Civil Galicia-Norte de Portugal Xunta de Galicia

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha participado este viernes en la inauguración del XII Encuentro de Ingeniería Civil Galicia-Norte de Portugal, donde ha destacado el "papel clave" de las infraestructuras de transporte para el desarrollo de la Eurorregión.

Durante su intervención, Diego Calvo ha incidido en la necesidad de completar el Corredor Atlántico con la conexión hasta Ferrol por el norte y hasta Portugal por el sur como pilar fundamental para reforzar la competitividad del noroeste peninsular.

En el encuentro también participa la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, con una conferencia en la que aborda estas y otras cuestiones, como las principales limitaciones de la red ferroviaria gallega y la necesidad de avanzar en los proyectos de autopistas ferroviarias propuestos por Galicia para impulsar el transporte de mercancías por tren.

Durante su intervención, Diego Calvo ha subrayado el carácter estratégico del ramal noroeste para reclamarle una vez más al Gobierno central un plan con "plazos e inversiones definidas" y, frente a este inmovilismo, ha destacado la reciente aprobación, dentro del Programa de Cooperación Interrreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, de un proyecto estratégico en el que la Xunta participa junto a otras entidades para acelerar el desarrollo del Corredor Atlántico y la conexión ferroviaria entre Galicia y el norte de Portugal.

Optimizar la competitividad

El objetivo de este proyecto, 'Impulso del Corredor Atlántico', es optimizar la competitividad de Galicia, el Norte de Portugal y Castilla León, trabajando de forma coordinada.

El proyecto integra asociaciones empresariales y las administraciones públicas de los tres territorios y recoge entre sus objetivos analizar y evaluar las infraestructuras y los flujos de viajeros y mercancías, la coordinación para planificar y demandar financiación y un seguimiento continuo del corredor, analizando el avance de las obras, las inversiones y los principales puntos críticos.

Asimismo, entre las actuaciones previstas destaca la creación de una Oficina Técnica del Ferrocarril que, liderada por la Xunta, ofrecerá asesoramiento especializado y apoyo a empresas y administraciones para facilitar la integración del tren en las cadenas logísticas.

El conselleiro de Presidencia ha destacado la importancia de "un compromiso firme" con el desarrollo de las infraestructuras para "aprovechar plenamente el potencial de la Eurorregión" y "reforzar su papel como referente europeo", y ha recordado que Galicia y el Norte de Portugal "viven un momento clave, determinado por su posición estratégica y su conexión con el Atlántico".

Alta velocidad y puertos

En este marco, Diego Calvo ha calificado como prioritaria la conexión de alta velocidad ferroviaria con Portugal, advirtiendo de los retrasos existentes por parte del Gobierno central y de la necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar nuevos aplazamientos.

En este contexto, ha lamentado que, con la situación actual en el tramo español, el horizonte de esta conexión se situaría, por lo menos, en el 2038, "no cumpliendo con ninguno de los compromisos avanzados hasta lo de ahora por el Ejecutivo estatal".

En la misma línea, ha recordado la necesidad de reforzar la conexión ferroviaria con los puertos y avanzar en el reconocimiento de Vigo y Ferrol como puertos nodales de la red básica europea.