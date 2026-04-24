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Galicia

La Xunta reclama al Gobierno fondos para cofinanciar la gratuidad de la educación infantil

Redacción
24/04/2026 23:23
A conselleira de Política Social, Fabiola García, na súa intervención deste martes no Parlamento
A conselleira de Política Social, Fabiola García, no Parlamento
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 La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha remitido una carta a la ministra de Educación, Milagros Tolón, en la que reclama que el Gobierno haga efectiva lo antes posible la aportación de 175 millones de euros de fondos europeos a las comunidades para la gratuidad de la educación infantil, comprometida hace casi un año.

Según destaca, esta gratuidad es asumida "íntegramente" con fondos propios de la Xunta, con una inversión anual de 68 millones de euros, por lo que "echa en falta el respaldo" del Gobierno central en esta materia, a pesar de su compromiso de destinar 175 millones a las comunidades para financiar esta medida.

En la misiva, remitida ayer jueves, García reprocha que casi un año después de este anuncio, realizado en la Conferencia de Presidentes de junio de 2025, las autonomías aún no han recibido esta aportación ni disponen de "información alguna sobre cuánto recibirá cada comunidad y cuándo se recibirán dichos fondos".

Además, recuerda el compromiso del Ministerio de que en enero de este año estaría aprobado el Programa de Cooperación Territorial.

Por eso, solicita a Tolón que la "aportación comprometida se haga efectiva lo antes posible", porque este apoyo permitirá "continuar avanzando en una sociedad más igualitaria, con mayores oportunidades y un apoyo más sólido para las familias".

La conselleira pone en valor que este curso 2025/26 es el cuarto consecutivo que las escuelas infantiles, de cero a tres años, en Galicia son "completamente gratuitas", una medida que beneficia a más de 33.000 hogares gallegos al permitirles un ahorro de 4.000 euros al año.

Y enmarca esta actuación en las políticas de corresponsabilidad y conciliación que "lleva años impulsando" la Xunta para facilitar que los padres y madres puedan compatibilizar su vida laboral y familiar en las condiciones adecuadas

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