La Asociación Galega de Empresas de Axuda no Fogar apoya el plan de la Xunta para agilizar las bajas laborales

Un servicio de axuda ao fogar

La Asociación Galega de Empresas de Axuda no Fogar (Agesaf) ha expresado su apoyo a la iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia para mejorar la gestión de la incapacidad temporal.

Insisten que las bajas médicas son un derecho fundamental que no debe cuestionarse, pero requieren una gestión más ágil y coordinada en beneficio tanto de las personas trabajadoras como de las empresas y, especialmente, de las personas dependientes que reciben los servicios de atención a domicilio.

El sector de ayuda a domicilio afronta uno de los mayores desafíos organizativos derivados del absentismo laboral, que en Galicia alcanza cifras especialmente preocupantes. La duración media de bajas laborales en 2024 es de 82,2 días.

El sector de la ayuda a domicilio se enfrenta además al reto de atender una demanda derivada del envejecimiento poblacional. En Galicia, una de las comunidades autónomas más envejecidas de España, más de 100.000 personas dependen actualmente de servicios de atención a domicilio.

La presión asistencial, unida a la escasez de profesionales cualificados y las exigentes condiciones físicas y emocionales del trabajo, hacen especialmente relevante cualquier medida que contribuya a optimizar la gestión de recursos humanos del sector.

Desde Agesaf se valora positivamente el planteamiento de la Xunta, que no se limita al control de las bajas, sino que incluye un enfoque de refuerzo sanitario con la creación de unidades especializadas en las patologías más frecuentes, como las dolencias musculoesqueléticas y los problemas de salud mental.

"No se trata de cuestionar el derecho a la baja médica, sino de mejorar la gestión sanitaria para reducir los tiempos de recuperación y facilitar el retorno al trabajo en condiciones óptimas", señalan desde la asociación.

Esta organización considera que la mejora de eficiencia en los trámites beneficiará a todos los actores implicados: a las personas trabajadoras, al garantizarles una atención sanitaria más especializada y seguimientos más eficaces; a las empresas, al mejorar la planificación de recursos y la estabilidad de las plantillas; y a las personas dependientes y sus familias, al asegurar la continuidad y calidad de los servicios de atención que reciben.

"Cualquier medida que sirva para compatibilizar la protección de la salud con la mejora de la productividad será positiva para garantizar una atención de calidad a las personas dependientes que constituyen el núcleo de nuestra razón de ser como sector", concluye la asociación.