Miguel Fernández confirma que será el candidato del PSdeG en Lugo: “Se da por hecho”

Miguel Fernández, alcalde de Lugo EFE

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, confirmó que será, pase lo que pase con la moción de censura registrada por el Partido Popular, el candidato del Partido Socialista en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán dentro de un año, porque es algo que “se da por hecho” dentro de la formación política.

“Es un tema que no está en debate, no está sobre la mesa, no está en discusión en el partido, se da por hecho”, dijo Miguel Fernández a preguntas de los periodistas durante la inauguración de la senda que conecta los parques periurbanos de los ríos Rato y Miño, obras ejecutadas por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

“Dentro de un año vamos a estar gobernando la ciudad de Lugo, los vecinos nos van a dar su apoyo”, dijo Miguel Fernández, porque “no olvidarán la felonía”. Según el alcalde, “toman nota, están indignados, y hay un clamor en contra de esta desfachatez”.

“Estaremos gobernando seguro”, insistió.

En cuanto a la moción de censura, afirmó que “se está dando a entender que se ha aprobado” ya, pero aún “no estamos en ese escenario”.

“La moción de censura se ha presentado, pero habrá que llevarla al pleno, habrá que debatirla y los concejales y concejalas tendrán que votar y decidir si se aprueba o no se aprueba”, precisó; “mientras tanto, por responsabilidad, por compromiso y por todo lo demás, seguimos con nuestra agenda y trabajando en los proyectos que tenemos planteados”.

“Como lo haremos si la moción prospera”, dijo, porque “nosotros somos leales y tenemos un compromiso con los vecinos”. Por ello, “tanto desde el gobierno como desde la oposición, como desde el ámbito privado incluso, apoyaremos todos aquellos proyectos e iniciativas que beneficien a la ciudad”.

En ese sentido, precisó que, si la moción de censura prospera, el grupo socialista “hará seguimiento” de los proyectos "comprometidos y firmados” y “en lo que podamos apoyar, presionar e insistir para que se lleven a cabo, por responsabilidad con los vecinos y con la ciudad, lo vamos a hacer”.

“No siempre se hizo eso en años pasados, pero nosotros tenemos una forma de pensar y un compromiso diferente”, concluyó.