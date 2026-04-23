Belén do Campo preside la comisión territorial para abordar el absentismo laboral y el concurso de traslados en Galicia

Belén do Campo preside a Comisión Territorial de Coordinación cos directores territorias Xunta de Galicia

La delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, presidió hoy la comisión territorial de coordinación con la participación de los directores territoriales de las distintas consellerías. El encuentro de trabajo se centró en dos ejes prioritarios: el abordaje del absentismo laboral en Galicia y el proceso de reorganización del personal de la Administración autonómica tras la resolución del concurso de traslados, publicada en el Diario Oficial de Galicia el pasado 17 de abril.

Durante la reunión, la representante autonómica puso de manifiesto que los datos actuales reflejan una realidad que debe ser abordada con rigor y responsabilidad. En este sentido, subrayó que el objetivo de la Xunta no es cuestionar las bajas laborales,un derecho legítimo de las personas trabajadoras, sino adoptar medidas que permitan reducir su impacto negativo.

Belén do Campo preside a Comisión Territorial de Coordinación cos directores territorias Xunta de Galicia

Así, avanzó que el Ejecutivo gallego trabajará en la reducción de las bajas evitables, el refuerzo de la prevención de riesgos laborales y del bienestar en el trabajo, la optimización de los procesos de gestión y control para evitar prolongaciones innecesarias y la lucha contra posibles abusos. Según indicó, el impacto económico del absentismo laboral en empresas y administración alcanza los 2.200 millones de euros anuales en Galicia, lo que supone aproximadamente el 3% del PIB autonómico.

En esta línea, explicó que la Xunta avanzará en la elaboración de un plan integral para reducir el impacto del absentismo dentro de sus competencias, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema y garantizar la protección de los derechos tanto de las empresas como de las personas trabajadoras.

En el ámbito de la salud laboral, señaló que se prevé la creación de unidades especializadas para la atención y control de las bajas derivadas de enfermedades musculoesqueléticas y de psiquiatría menor, las más frecuentes en la actualidad. Estas unidades servirán de apoyo a la atención primaria, al tiempo que se reforzará el papel de las mutuas en la revisión de las incapacidades temporales, agilizando los procesos y garantizando una gestión más eficiente.

Belén do Campo destacó asimismo el papel clave del diálogo social como herramienta fundamental para analizar esta situación, escuchando tanto a empresarios como a sindicatos y promoviendo medidas eficaces desde el respeto a los derechos laborales. En este marco, recordó la reciente aprobación del decreto que regula la composición, organización y funcionamiento de esta mesa, con el objetivo de consolidarla como instrumento estratégico para afrontar los retos actuales y adaptarse a las nuevas realidades económicas y sociales.

Concurso de traslados

Por otra parte, la comisión también abordó el proceso de reorganización del personal de la Administración autonómica a través del concurso de traslados de los cuerpos generales, cuya resolución permitirá a más de 1.070 empleados públicos obtener un nuevo destino conforme a sus preferencias.

Además, cerca de 2.100 personas que actualmente se encuentran en situación provisional o pendientes de adjudicación definitiva podrán también realizar la elección de destino. En total, el proceso afectará a alrededor de 3.200 empleados públicos, un 12% del total, lo que lo convierte en el mayor movimiento de personal de la Administración general autonómica en los últimos años.

La delegada destacó que esta reorganización tiene como objetivo mejorar la dotación de recursos humanos y optimizar la prestación de los servicios públicos. Finalmente, subrayó que la toma de posesión se realizará de forma coordinada, garantizando en todo momento la continuidad de los servicios a la ciudadanía y contribuyendo a la estabilización y mejora del funcionamiento de la Administración pública gallega.