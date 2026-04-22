Veolia y la Universidad de Vigo crean la Cátedra CONVIVE para impulsar la contratación pública estratégica y la sostenibilidad

Firma de la Cátedra Convive de Veolia y Universidad de Vigo Cedida

La compañía Veolia y la Universidad de Vigo han firmado un convenio de colaboración para la creación de la Cátedra Veolia de Contratación Pública Estratégica y Sostenibilidad (CONVIVE), una iniciativa orientada a promover la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la contratación pública responsable.

El acuerdo fue suscrito por Nicolás Esmorís Cendón, director ejecutivo de Veolia Auga Galicia, y por Manuel J Reigosa Roger, rector de la institución académica, en un acto institucional que refuerza la colaboración entre el mundo universitario y el tejido empresarial gallego.

La nueva cátedra nace con el objetivo de impulsar un marco estable de cooperación que permita abordar retos clave como la sostenibilidad ambiental, la transformación de los servicios públicos y la modernización de la contratación pública. Todo ello, alineado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre sus principales líneas de trabajo, la Cátedra CONVIVE se centrará en el análisis y promoción de la compra pública estratégica aplicada a ámbitos como la gestión integral del agua, los residuos y la energía, desde una perspectiva multidisciplinar que integrará conocimientos jurídicos, técnicos y sociales.

Además, la iniciativa contempla el desarrollo de programas de formación especializada, la promoción de la investigación avanzada, la organización de jornadas y seminarios, la publicación de estudios y la creación de espacios divulgativos como un podcast mensual. También se prevé la puesta en marcha de una unidad de incubación y aceleración de proyectos LegalTech, orientada a mejorar los procesos de contratación pública desde el punto de vista jurídico y tecnológico.

Durante el acto, Nicolás Esmorís destacó que “la contratación pública es una herramienta estratégica decisiva para avanzar hacia modelos más sostenibles, eficientes e innovadores”, subrayando que esta cátedra permitirá conectar el conocimiento universitario con la experiencia empresarial para aportar soluciones reales a los desafíos actuales.

Por su parte, la iniciativa facilitará la participación del alumnado en actividades prácticas y visitas técnicas, reforzando su empleabilidad y favoreciendo su conexión directa con el entorno profesional.

Con esta alianza, Veolia Auga Galicia y la Universidad de Vigo consolidan su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la generación de valor compartido, contribuyendo al desarrollo social y económico de Galicia.