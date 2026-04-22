La Asociación Galega das Castañas e dos Soutos cierra su ronda de reuniones en el Parlamento con el compromiso de todos los grupos

Castañas El Ideal Gallego

La Asociación Galega das Castañas e dos Soutos ha anunciado el cierre oficial de su ronda de contactos institucionales en el Parlamento de Galicia, tras mantener encuentros con los cuatro grupos políticos con representación en la cámara: Partido Popular de Galicia (PP), Bloque Nacionalista Galego (BNG), Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG) y Democracia Ourensana (DO).

Durante estas reuniones, la entidad trasladó a los representantes políticos los detalles de su campaña “A castaña non é un froito seco”, una iniciativa con la que buscan corregir lo que consideran un error histórico en la clasificación de este producto. Según defienden, la castaña presenta características nutricionales claramente diferenciadas de otros frutos secos como las nueces o las almendras, destacando por su alto contenido en agua e hidratos de carbono y su bajo nivel de grasa.

La asociación subraya que la revisión de esta clasificación normativa es “una necesidad urgente” para el sector, y recuerda que ya se está trabajando en una alianza estratégica con productores de Portugal para impulsar un frente común luso-gallego. El objetivo final es trasladar esta reivindicación al Parlamento Europeo, con el fin de lograr un cambio a nivel comunitario.

Desde la organización hacen un balance “muy positivo” de las reuniones mantenidas, destacando la buena disposición y la voluntad de diálogo de todos los grupos parlamentarios, que se comprometieron a analizar la documentación técnica aportada y a explorar posibles vías de solución.

El mensaje trasladado por la asociación fue claro: buscar un consenso amplio en torno a una cuestión que consideran ajena a la confrontación política. “Proteger el trabajo diario en los soutos y garantizar una información veraz a los consumidores es un objetivo común que beneficia a toda la sociedad”, señalan.