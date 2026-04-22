Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El PP y María Reigosa presentan la moción de censura en Lugo

Ep
22/04/2026 13:17
Elena Candia
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

La moción de censura que arrebatará el gobierno de Lugo al bipartito de PSOE y BNG se materializa. El PP, con Elena Candia al frente, y María Reigosa, la concejala que dejó el PSOE, han dado un paso adelante este miércoles. De hecho, Candia y Reigosa comparecerán este mismo miércoles para explicar el pacto en un hotel lucense.

La tensión ha crecido en las últimas horas tanto en el Consistorio como en el ámbito político autonómico, aunque los contactos se habían incrementado desde hace días y se daba por hecho que la iniciativa se presentaría en esta semana.

El PPdeG, con Alfonso Rueda y Paula Prado al frente, ha dado luz verde a esta iniciativa con el argumento de que los populares fueron los más votados y tienen "derecho" a gobernar.

En esta mañana de miércoles, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha visitado al equipo municipal para mostrar su apoyo ante la situación que se está viviendo. La responsable nacionalista ha acusado directamente a Rueda de permitir "este atropello democrático" y ha censurado la actitud de Elena Candia por su "afán desmedido de poder, utilizando la muerte de tres concejales para hacerse con la Alcaldía".

Por su parte, el portavoz municipal, Rubén Arroxo, ha sido claro en calificar la situación como "golpe de estado municipal" y en anunciar que si se evidencia que hubo una compra de votos con una plaza laboral en la Xunta para la concejala no adscrita, emprenderán acciones legales contra ambos. "No descartamos que tanto Elena Candia como María Reigosa se sienten en el banquillo de los acusados", ha explicado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Bergondo une arte y memoria para rendir homenaje a las mujeres que dejan huella
Lucía Tenreiro
Presentación de la campaña en el parque da Igrexa de Cambre

La Xunta inicia la campaña de retirada de nidos de velutina
Noelia Díaz
Trabajadoras de South junto a Javier Cañás, fundador de Etiem

Etiem, empresa con sede en Arteixo, viste a más de 2.000 empleados en 36 aeropuertos
Iván Aguiar
Casino Atlántico de A Coruña

El Casino Atlántico de A Coruña celebra su 'Noche de Feria' con una propuesta inspirada en la Feria de Abril
Redacción