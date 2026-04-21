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Galicia

La Xunta regulará exámenes virtuales con control biométrico en la ley de educación digital

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21/04/2026 12:17
19 septiembre 2020 página 5Alumnos atiende desde su ordenador clases virtuales impartidas en el Colegio Ábaco, en Madrid (España), a 17 de septiembre de 2020. El Colegio Ábaco es de carácter privado y concertado y es uno de los centros educativos que ha optado por dividir la jornada presencial en dos franjas, en este caso para los alumnos de 3º y 4ºESO. Todos siguen el mismo contenido en tiempo real, ya que la mitad de la clase se encuentra asistiendo de manera presencial y la mitad de la clase de manera virtual al mismo tiempo.17 SEPTIEMBRE 2020;CLASES SEMIPRESENCIALES;COVID19;CORONAVIRUS;COLEGIOS;ESO;PROFESORES;AULAS;EDUCACIONMarta Fernández Jara / Europa Press17/09/2020
Alumnos durante una clase virtual
Europa Press
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que la ley de educación digital regulará los exámenes virtuales en la enseñanza pública no universitaria, incluyendo sistemas biométricos para identificar al alumnado y "garantizar los resultados".

"Esta es la educación del futuro y por ahí vamos a seguir tirando y esto garantiza que crezcamos económicamente, que las cosas vayan mejor", ha reivindicado el titular del Gobierno gallego en la sesión de control en el pleno de la Cámara gallega, que se ha celebrado este martes, en lugar del miércoles, debido al viaje que Rueda tiene previsto a China.

De este modo, el presidente de la Xunta ha destacado que Galicia será "pionera" al incorporar esta medida a la enseñanza pública no universitaria.

Fuentes de la Administración autonómica han precisado que, en el caso de las pruebas en línea con supervisión docente presencial (en el aula, en aula hospitalaria o en el domicilio del alumno) serán los profesores los encargados de verificar su identidad.

Mientras, en las pruebas virtuales sin supervisión docente, se adoptarán medidas específicas para garantizar la autenticidad y la fiabilidad de los resultados obtenidos.

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