La Xunta regulará exámenes virtuales con control biométrico en la ley de educación digital

Alumnos durante una clase virtual Europa Press

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que la ley de educación digital regulará los exámenes virtuales en la enseñanza pública no universitaria, incluyendo sistemas biométricos para identificar al alumnado y "garantizar los resultados".

"Esta es la educación del futuro y por ahí vamos a seguir tirando y esto garantiza que crezcamos económicamente, que las cosas vayan mejor", ha reivindicado el titular del Gobierno gallego en la sesión de control en el pleno de la Cámara gallega, que se ha celebrado este martes, en lugar del miércoles, debido al viaje que Rueda tiene previsto a China.

De este modo, el presidente de la Xunta ha destacado que Galicia será "pionera" al incorporar esta medida a la enseñanza pública no universitaria.

Fuentes de la Administración autonómica han precisado que, en el caso de las pruebas en línea con supervisión docente presencial (en el aula, en aula hospitalaria o en el domicilio del alumno) serán los profesores los encargados de verificar su identidad.

Mientras, en las pruebas virtuales sin supervisión docente, se adoptarán medidas específicas para garantizar la autenticidad y la fiabilidad de los resultados obtenidos.