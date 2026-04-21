Rueda acusa a Pontón de “criminalizar” al exconselleiro Alfonso Villares

El exconselleiro do Mar Alfonso Villares, en una comparecencia pública reciente Archivo El Ideal Gallego

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reprochó a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que “criminalizase” y “vilipendiase” al exconselleiro do Mar Alfonso Villares, que fue investigado en un procedimiento por supuesta agresión sexual que fue archivado. En el inicio de su turno de réplica a la pregunta de la líder de la oposición en la sesión de control en la Cámara, Rueda arrancó a Pontón su “respeto enorme a personas que están en procedimientos judiciales”, en referencia a unas palabras de la portavoz nacionalista sobre las causas contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

“¿Está hablando de Alfonso Villares? No, a Alfonso Villares usted lo criminalizó desde el principio, lo vilipendió, lo zarandeó, hizo de jueza, de fiscal, lo laminó”, censuró Rueda, que insistió en reprochar a Pontón su “sectarismo, soberbia y cobardía”. En su siguiente turno, Pontón, que había cuestionado al presidente del Gobierno gallego por el plan de control de las bajas laborales anunciado por la Xunta, emplazó a Rueda a hablar de su “lamentable comportamiento” en el caso Villares “cuando quiera, donde quiera y a la hora que quiera”. En todo caso, subrayó que “nada va a evitar” que responda sobre “la inmoralidad de perseguir a los trabajadores por estar enfermos”.

Sin embargo, Rueda volvió a insistir en que la líder del BNG utilizó cuatro sesiones de control para hablar del exconselleiro, afeando a Pontón que “ahora lo ventila diciendo que ‘cuando quiera y donde quiera’”. “Vaya cobardía y vaya injusticia”, enfatizó al respecto.

Transferencia de aeropuertos

Los grupos parlamentarios del PSOE y del PP se opusieron a la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por el BNG para reclamar la transferencia a la comunidad de las competencias en materia aeroportuaria. Lo hicieron aludiendo a la “imposibilidad legal” de esta medida, una actitud que los nacionalistas criticaron acusando a populares y socialistas de tener “una visión raquítica y reduccionista” de los aeropuertos, considerando que “solo sirven para el turismo”, y de “poner trabas para que Galicia no avance”.

El diputado nacionalista Paulo Ríos fue el encargado de defender esta iniciativa y aludió al acuerdo entre el Gobierno central y el vasco para avanzar en la cesión de la gestión de aeropuertos. “Aunque no cumple todas nuestras expectativas, es un comienzo”, apuntó el diputado del BNG.

En su intervención, Ríos Santomé criticó que, para la Xunta, “los aeropuertos sean solo un complemento del turismo”, dejando, en su opinión, a un lado, cuestiones como la movilidad de la ciudadanía gallega, la intermodalidad o el transporte de mercancías.

Al mismo tiempo, aseguró que la acción del Gobierno gallego supone “una declaración total de incompetencia”. “No quieren competencias porque saben que son tan inútiles que no van a saber lo que hacer con ellas”, dijo Paulo Ríos, reivindicando que Galicia es “un país adulto que tiene capacidad y voluntad para gestionar lo nuestro, lo que nos afecta a los gallegos y las gallegas”.

Bajas laborales

Además, Rueda volvió a reiterar que las bajas labores son “un problema” ante el que la administración autonómica “tiene que actuar” porque “se están perdiendo miles de horas de trabajo”, mientras que Pontón achacó las bajas a la “incompetencia” del Gobierno gallego que “en lugar de reforzar la sanidad pública le da más poder a las mutuas que paga la patronal”.

Por su parte, el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionó en su pregunta al presidente de la Xunta el modelo económico de Galicia que, en su opinión, “no funciona”.

Moncho Reboiras

El pleno también albergó un duro enfrentamiento entre el PP y el BNG con un cruce de acusaciones y reproches en el que los nacionalistas tacharon al expresidente de la Xunta Manuel Fraga de “asesino fascista” y los populares reprocharon al Bloque amparan a un “delincuente” como Moncho Reboiras.

El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, mostró su incomodidad con este enfrentamiento y decidió retirar todas estas palabras del diario de sesiones de la cámara autonómica.

Exámenes virtuales

El presidente anunció que la ley de educación digital regulará los exámenes virtuales en la enseñanza pública no universitaria, incluyendo sistemas biométricos para identificar al alumnado y garantizar los resultados.

“Esta es la educación del futuro y por ahí vamos a seguir tirando y esto garantiza que crezcamos económicamente, que las cosas vayan mejor”, reivindicó el titular del Gobierno gallego, que tiene previsto realizar esta semana un viaje a China.