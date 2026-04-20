La Xunta convocará 1.200 plazas para función pública en la oferta de 2026

Cientos de opositores, durante un examen en Silleda

El Consello de la Xunta ha dado el visto bueno a la propuesta de la oferta de empleo público (OEP) de la Administración general de la Xunta de Galicia y de las entidades instrumentales del sector público autonómico para este año 2026, que asciende a más de 1.200 plazas.

Tras la reunión semanal de su Gobierno, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado que alrededor del 70 % de estas plazas, en concreto 811, serán de “acceso libre”.

Según ha indicado, las restantes plazas, 391, serán de promoción interna y, de ellas, 91 estarán orientadas a continuar el proceso de funcionarización del personal fijo.

Rueda también ha destacado que la reserva de plazas para personas que acrediten discapacidad en esta oferta de empleo público asciende hasta el 12 %.

Con esta oferta, ha subrayado el presidente gallego, el Gobierno autonómico agotará la tasa máxima de reposición permitida por el Estado.

Tras el visto bueno a la propuesta, la Xunta negociará con los sindicatos el reparto de las plazas acordadas por el Gobierno gallego.