Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta convocará 1.200 plazas para función pública en la oferta de 2026

Agencias
20/04/2026 17:01
Cientos de opositores, durante un examen en Silleda
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Consello de la Xunta ha dado el visto bueno a la propuesta de la oferta de empleo público (OEP) de la Administración general de la Xunta de Galicia y de las entidades instrumentales del sector público autonómico para este año 2026, que asciende a más de 1.200 plazas.

Tras la reunión semanal de su Gobierno, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado que alrededor del 70 % de estas plazas, en concreto 811, serán de “acceso libre”.

Según ha indicado, las restantes plazas, 391, serán de promoción interna y, de ellas, 91 estarán orientadas a continuar el proceso de funcionarización del personal fijo.

Rueda también ha destacado que la reserva de plazas para personas que acrediten discapacidad en esta oferta de empleo público asciende hasta el 12 %.

Con esta oferta, ha subrayado el presidente gallego, el Gobierno autonómico agotará la tasa máxima de reposición permitida por el Estado.

Tras el visto bueno a la propuesta, la Xunta negociará con los sindicatos el reparto de las plazas acordadas por el Gobierno gallego.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Washington (United States of America), 06/04/2026.- US President Donald J Trump during a media briefing on Iran from the James S Brady Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, USA, 06 April 2026. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Trump ve "altamente improbable" que se prorrogue el alto el fuego
Europa Press
El presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez

La acusación popular pide más de 20 años de cárcel para Begoña Gómez
EFE
El biólogo marino Robert Marc Lehmann (d) examinó a la ballena el pasado marzo cuando estaba varada en las aguas del mar Báltico, cerca del puerto de Niendorf

La ballena jorobada varada en la costa alemana del mar Báltico vuelve a nadar tras liberarse
EFE
MIÑO - RUTA DO PINCHO

Gran acollida da primeira Ruta do Pincho Mariñeiro de Miño, con máis de 3.500 pinchos vendidos
Redacción