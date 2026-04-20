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Galicia

Aprobado en el Consello de la Xunta el decreto sobre los nuevos horarios para los PAC, que conlleva la creación de 211 plazas

Agencias
20/04/2026 17:07
Una doctora atiende a una niña en su centro de salud
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El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes el decreto que regulará el funcionamiento de los Puntos de Atención Continuada (PAC) durante los fines de semana, con la apertura también los sábados por la mañana, y que conllevará la creación de 211 nuevas plazas.

Mediante el decreto aprobado este lunes, la Xunta ratifica el horario de atención de los PAC, que pasarán a abrir el sábado las 24 horas, y no a partir de las 15:00 horas como hasta ahora.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto en valor que esta modificación supone “blindar” el funcionamiento de este servicio durante las 24 horas, también en fin de semana y festivos.

Pese a que algunos PAC ya funcionaban bajo este horario, Rueda ha admitido que este cambio “lógicamente exige una reorganización y un incremento de personal” para lo que se crearán 211 nuevas plazas.

Según ha detallado, de ellas 100 serán para médicos, 80 para personal de enfermería y otras 31 para otras categorías.

En la misma reunión del Consello, también se ha aprobado el acuerdo alcanzado la pasada semana por la Xunta de Galicia y tres de los cuatro sindicatos presentes en la mesa sectorial y que conlleva mejoras en las condiciones laborales y retributivas del personal de los PAC.

El acuerdo, del que el sindicato CIG se desmarcó, incluye un programa especial para la cobertura de las jornadas de los sábados en los PAC gallegos de forma que, a partir del 1 de junio, las jornadas de 24 horas en sábado contarán con una retribución adicional de 168 euros para el profesional médico, 135 euros para el personal de enfermería y de 96 euros para el personal de gestión y servicios

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