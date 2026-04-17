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Galicia

Rueda dice que “ya era hora” del plan estatal de vivienda

El líder autonómico espera que el proyecto nacional recoja las alegaciones del Ejecutivo gallego

Agencias
17/04/2026 22:53
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante su intervención de este viernes en un acto en Mesía |
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante su intervención de este viernes en un acto en Mesía |
Efe
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó este viernes que “ya era hora” de que el Gobierno central aprobase el plan estatal de vivienda, y espera que recoja las alegaciones que realizó el Ejecutivo gallego al respecto.

 En un acto en la localidad coruñesa de Mesía, a preguntas de los medios, Rueda recordó que “hubo sucesivos aplazamientos” y celebró que “parece ser que por fin lo van a aprobar”.

 En concreto, la ministra de Vivienda anunció este pasado jueves que llevará al Consejo de Ministros del próximo martes la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que triplica la inversión hasta los 7.000 millones de euros.

 “Bienvenido sea, porque es muy necesario hacer vivienda y hacerla cuanto antes, como está haciendo la Xunta”, destacó el titular del Gobierno autonómico.

 Por su parte, reivindicó que ya hace un mes que la Xunta tiene “todas las ayudas en marcha”, lo cual “quiere decir que hay muchísimos edificios construyéndose, muchísimas viviendas, muchas ayudas que se dan a la gente para que pueda hacer una vivienda”.

 “Ya era hora de que el Estado hiciera lo mismo”, insistió el mandatario.

“Demostrando eficacia”

En todo caso, apeló a ver el texto que se apruebe la semana que viene, “si es que se aprueba por fin” y agregó que “ojalá que sí”.

 Sobre las alegaciones de Galicia, Rueda resaltó que “deberían” recogerse porque la comunidad gallega, en su opinión, está “demostrando eficacia” en materia de vivienda.

 “La gente quiere menos teorías en vivienda y quiere que se construyan más viviendas; nosotros lo estamos haciendo, vamos a tener 4.000 en cuatro años, y ojalá que el Estado haga lo mismo”, concluyó.

Márgenes de ingresos

En este sentido, el pasado miércoles la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, remarcaba que la Xunta iba a ampliar los márgenes de ingresos máximos permitidos para poder acceder a una vivienda pública con el objetivo de que más personas puedan disponer de un inmueble de este tipo.

 Ante los medios, la conselleira señaló que la “principal preocupación” de la ciudadanía es el acceso a una vivienda “de calidad” a precios “asequibles”, tanto en compra como en alquiler, por lo que defendió que se debe incrementar el parque público mediante la implicación de diferentes administraciones y la colaboración con entidades privadas.

 A este respecto, también recordó lo señalado ayer por Rueda, es decir, el compromiso adquirido por la Xunta para construir, en la presente legislatura, 4.000 nuevas viviendas públicas.

 Para acceder a las mismas es necesario formar parte del registro de demandantes de viviendas de Galicia y encajar dentro de unos límites de renta en función de la unidad familiar. 

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