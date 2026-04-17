La Xunta abrió medio centenar de expedientes sancionadores a industrias lácteas desde 2023

La Xunta abrió más de medio centenar de expedientes sancionadores a industrias lácteas desde el año 2023.

De ello ha informado en la Comisión de Agricultura el director xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, quien ha defendido los controles del Gobierno gallego realizados al lácteo en los últimos años frente a críticas del BNG.

La diputada del Bloque Adriana Fernández ha denunciado que en los últimos cuatro años cerraron más de 1.500 granjas lácteas en Galicia y censura que no fue "por casualidad", 314 de ellas en el último año.

Recrimina que las industrias imponen recortes de entre ocho y diez céntimos por litro en los nuevos contratos mientras entran a Galicia cisternas con precios a la baja de Francia y Portugal. Y acusa a la Xunta no actuar frente a esta problemática.

En respuesta, el responsable de Cadena Alimentaria defiende que el cierre de 314 explotaciones "no es la realidad", ya que sostiene que "nacieron 70 en los tramos más grandes", de forma que desaparecen las más pequeñas porque hay una "juntanza" de las más pequeñas.

Recorte "exagerado"

Asimismo, el director xeral coincide en que en Galicia se produce una "exagerada reducción" de precios lácteos en un breve periodo de tiempo. Contrasta en cómo se bajan hasta 10 céntimos por litro en un mes cuando en Italia se produjo un recorte de 9 céntimos entre septiembre y enero.

Por ello, critica que el recorte en Galicia es "contundentemente más lesivo" que los aplicados en el resto de Europa. Asimismo, censura que la Fenil Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) "cambia según le venga el aire".

Entre otras cuestiones, remarca que la Xunta realiza diferentes exigencias al Gobierno central como la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria para establecer un sistema estandarizado de cálculo de costes de producción que sirva de referencia en los contratos lácteos, al tiempo que se fomentará el fortalecimiento de la posición negociadora de los productores promoviendo su integración en las organizaciones de productores lácteos.