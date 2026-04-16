Máis de 1.200 mozos galegos en risco de abandono escolar continúan a súa formación grazas á FP e ao programa Impulsa
Máis de 1.200 mozos e mozas galegos en risco de abandono escolar lograron continuar a súa formación a través da Formación Profesional (FP) grazas ao programa Impulsa, impulsado pola organización Ayuda en Acción. En total, 1.205 estudantes participaron nesta iniciativa en Galicia.
O programa desenvólvese en sete centros de FP da comunidade: tres na provincia da Coruña, dous en Arzúa e dous en Ourense. A súa finalidade é ofrecer unha alternativa educativa a aqueles mozos que non se adaptan ao modelo académico tradicional, reducindo así o abandono educativo temperán, que en España sitúase arredor do 12,8%, por enriba da media da Unión Europea.
A FP consolídase como unha das vías máis eficaces para a inclusión laboral, ao proporcionar competencias directamente vinculadas coas necesidades do mercado de traballo. Para moitos estudantes, supón unha segunda oportunidade tras experiencias de fracaso na educación secundaria, ao permitirlles entender a utilidade práctica do aprendido e conectar co mundo laboral desde as aulas.
Neste contexto, o programa Impulsa desempeña un papel clave. A nivel estatal, xa atendeu a máis de 4.000 mozos en risco, combinando orientación personalizada, acompañamento socioeducativo e itinerarios formativos adaptados. En Galicia, chegou a 73 grupos e conseguiu que o 75% do alumnado manifeste a súa intención de continuar estudando.
Segundo explica Miguel Tortajada, responsable do programa, “durante décadas situouse a FP como unha opción secundaria, cando en realidade permite recuperar a mozos que o sistema educativo deixou atrás e dotarlles de competencias como o traballo en equipo, a resolución de problemas ou a innovación”. Ademais, subliña que o acompañamento vai máis alá da aula, incorporando mentoría, apoio psicosocial e implicación das familias.
O reto da intelixencia artificial
A pesar destes avances, o sistema enfróntase a un novo desafío: a adaptación á intelixencia artificial. Un informe elaborado en 2025 por CSIC e Ayuda en Acción revela que o 90% do alumnado de FP Superior xa emprega ferramentas de IA xerativa, aínda que sen formación pedagóxica adecuada.
Entre os estudantes, o 77% utiliza estas ferramentas para preparar traballos e o 55,7% para estudar exames. Pola súa banda, o 60% do profesorado probou a IA nas aulas, pero a mesma porcentaxe recoñece a necesidade urxente de formación específica, tanto no uso técnico como na súa integración pedagóxica e ética.
Neste escenario, expertos sinalan que a FP ten unha oportunidade estratéxica para integrar a IA de maneira transversal, fomentando o pensamento crítico, garantindo a seguridade dos datos e reforzando a conexión co tecido empresarial.
Desde Ayuda en Acción destacan que adaptar a Formación Profesional á revolución tecnolóxica non é só unha necesidade educativa, senón tamén unha ferramenta clave para evitar que milleiros de mozos queden fóra do mercado laboral do futuro.