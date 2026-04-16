Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Máis de 1.200 mozos galegos en risco de abandono escolar continúan a súa formación grazas á FP e ao programa Impulsa

Redacción
16/04/2026 12:51
Unha alumna de FP realiza prácticas nunha empresa do sector da madeira
Arquivo El Ideal Gallego
Máis de 1.200 mozos e mozas galegos en risco de abandono escolar lograron continuar a súa formación a través da Formación Profesional (FP) grazas ao programa Impulsa, impulsado pola organización Ayuda en Acción. En total, 1.205 estudantes participaron nesta iniciativa en Galicia.

O programa desenvólvese en sete centros de FP da comunidade: tres na provincia da Coruña, dous en Arzúa e dous en Ourense. A súa finalidade é ofrecer unha alternativa educativa a aqueles mozos que non se adaptan ao modelo académico tradicional, reducindo así o abandono educativo temperán, que en España sitúase arredor do 12,8%, por enriba da media da Unión Europea.

A FP consolídase como unha das vías máis eficaces para a inclusión laboral, ao proporcionar competencias directamente vinculadas coas necesidades do mercado de traballo. Para moitos estudantes, supón unha segunda oportunidade tras experiencias de fracaso na educación secundaria, ao permitirlles entender a utilidade práctica do aprendido e conectar co mundo laboral desde as aulas.

Neste contexto, o programa Impulsa desempeña un papel clave. A nivel estatal, xa atendeu a máis de 4.000 mozos en risco, combinando orientación personalizada, acompañamento socioeducativo e itinerarios formativos adaptados. En Galicia, chegou a 73 grupos e conseguiu que o 75% do alumnado manifeste a súa intención de continuar estudando.

Segundo explica Miguel Tortajada, responsable do programa, “durante décadas situouse a FP como unha opción secundaria, cando en realidade permite recuperar a mozos que o sistema educativo deixou atrás e dotarlles de competencias como o traballo en equipo, a resolución de problemas ou a innovación”. Ademais, subliña que o acompañamento vai máis alá da aula, incorporando mentoría, apoio psicosocial e implicación das familias.

O reto da intelixencia artificial

A pesar destes avances, o sistema enfróntase a un novo desafío: a adaptación á intelixencia artificial. Un informe elaborado en 2025 por CSIC e Ayuda en Acción revela que o 90% do alumnado de FP Superior xa emprega ferramentas de IA xerativa, aínda que sen formación pedagóxica adecuada.

Entre os estudantes, o 77% utiliza estas ferramentas para preparar traballos e o 55,7% para estudar exames. Pola súa banda, o 60% do profesorado probou a IA nas aulas, pero a mesma porcentaxe recoñece a necesidade urxente de formación específica, tanto no uso técnico como na súa integración pedagóxica e ética.

Neste escenario, expertos sinalan que a FP ten unha oportunidade estratéxica para integrar a IA de maneira transversal, fomentando o pensamento crítico, garantindo a seguridade dos datos e reforzando a conexión co tecido empresarial.

Desde Ayuda en Acción destacan que adaptar a Formación Profesional á revolución tecnolóxica non é só unha necesidade educativa, senón tamén unha ferramenta clave para evitar que milleiros de mozos queden fóra do mercado laboral do futuro.

