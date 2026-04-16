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Galicia

La Xunta abre este jueves el plazo de solicitudes para actividades de la campaña de verano

Ep
16/04/2026 14:54
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Unos niños dibujan durante un campamento
EC
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La Xunta ha abierto este jueves el plazo de solicitudes para una campaña de verano "que vuelve a alcanzar cifras históricas un año más, superando las 11.900 plazas, lo que supone 300 más que en el 2025".

Así lo ha destacado el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, que ha destacado que la campaña cuanta con "una programación ambiciosa y muy esperada por las familias".

"Intentamos mejorar cada edición para dar respuesta a la demanda de actividades de carácter lúdico, cultural, deportivo y formativo, para que nuestra juventud disfrute de un verano inolvidable", ha señalado el conselleiro.

A renglón seguido, ha señalado que como novedad han introducido una preferencia en el sorteo para las personas que no consiguieron una plaza directamente en el sorteo del año pasado.

El objetivo, según ha puntualizado el conselleiro, es dotar al sistema de "una mayor equidad con la rotación de plazas en la adjudicación".

El plazo de solicitudes se abre este jueves para las modalidades de campamentos, minicampamentos, campos de voluntariado y actividades concertadas en instalaciones juveniles, tras su publicación el miércoles en el Diario Oficial de Galicia.

El principal pilar de la campaña, según ha subrayado el conselleiro, son los campamentos, que presentan la mayor oferta y están destinados a niños de entre 9 y 17 años.

"Este año contamos con 8.050 plazas repartidas en 36 instalaciones de las cuatro provincias, lo que supone 173 más con respecto a las del año pasado", ha explicado.

A estas se deben sumar las 301 disponibles fuera de la Comunidad gallega a través de los intercambios con el País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid y Cantabria. Además, se añaden 105 plazas en los campamentos específicos para personas con discapacidad convocadas a través de la Consellería de Política Social.

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