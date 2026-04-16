Galicia

Galicia é a terceira comunidade con menor espera para operarse e a cuarta para a primeira consulta cun especialista

Ep
16/04/2026 14:20
Dos sanitarios preparan a un paciente en el quirófano para un trasplante
Archivo El Ideal Gallego
O galego é o terceiro servizo de saúde autonómico con menor espera para unha cirurxía, cunha demora media de 73 días, e a cuarta para recibir a primeira consulta cun facultativo especialista, con 63 días de espera.

Así se desprende dos indicadores das listas de espera no Sistema Nacional de Saúde (SNS), correspondentes ao segundo semestre de 2025 a 31 de decembro, publicados este mércores polo Ministerio de Sanidade. A Xunta xa presentara os seus datos en rolda de prensa o pasado 12 de marzo e só faltaba por coñecer o comparativo co resto de España.

Desta forma, os datos a nivel estatal sitúan que en Galicia, a peche do pasado ano, había 49.554 persoas pendentes dunha intervención. A espera de media dos galegos é de 73 días para operarse, o que supón 48 día menos que a media nacional, que se sitúa en 121 días.

Neste sentido, só son mellores os datos da Comunidade de Madrid (50 días) e o País Vasco (64 días). Así mesmo, en Galicia o 5,7% dos pacientes teñen que esperar máis de seis meses por unha operación, o segundo mellor porcentaxe, só por detrás de Madrid (0,8%) e País Vasco (2,3%).

En canto ás consultas co especialista, o Sergas é o cuarto sistema con menor espera (63 días), por detrás da Rioxa (32), País Vasco (49) e Cantabria (61 días).

En canto á porcentaxe de pacientes que están máis de 60 días pendentes dunha cita alcanza o 41,3%, a segunda posición. Con todo, a sanidade galega é a que ten menos usuarios esperando máis de dous meses por unha cita co especialista, un 41,3%.

Datos a nivel nacional

A nivel nacional, até 853.509 pacientes atopábanse pendentes dunha intervención cirúrxica, 6.926 persoas máis respecto ao ano anterior (0,8%) e até 20.781 persoas máis que en xuño de 2025.

No entanto, o tempo medio de espera sitúase en 121 días, 5 días menos que no mesmo período do ano anterior, pero 3 días máis que fai seis meses.

Doutra banda, o 21,6 por cento dos pacientes en lista de espera incluído en lista de espera máis de 6 meses, 1,3 puntos por baixo que no ano anterior, e 2 punto máis que en xuño.

