Yolanda Díaz reitera que recurrirá el plan de control de bajas con el que Rueda "criminaliza" a los trabajadores

Yolanda Díaz posa junto al fotógrafo Iñaki Abella, quien le regaló la fotografía que muestran durante un evento en Vilagarcía de Arousa EFE

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, insistió en que, aunque le da "pena" y "no le gusta", interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el plan de control de bajas anunciado por la Xunta si lo considera necesario para "defender" a los trabajadores gallegos "frente a los ataques" del presidente popular, Alfonso Rueda.

"Como ya hice en otras comunidades", respondió a preguntas de los periodistas a su llegada para clausurar un congreso en Vilagarcía de Arousa sobre relevo generacional.

Díaz también habló sobre su posición "completamente contraria" al plan anunciado por Rueda, y reiteró que presentará recurso de inconstitucionalidad si "continúa adelante con esta propuesta que invade competencias estatales".

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En este sentido, criticó que el titular de la Xunta, a su juicio, "pone en cuestión" a los profesionales de la sanidad pública gallega, y contrapuso el anuncio con las listas de espera en Galicia.

En su opinión, "sería lo apropiado" por parte del señor Rueda anunciar en el debate sobre el estado de la autonomía "un plan para reducir la espera en las listas gallegas", y no el relativo al control de bajas laborales.

"¿Están haciendo el cuento?"

En este sentido, se preguntó: "¿Qué nos quiere decir el señor Rueda? ¿Que los trabajadores y trabajadoras gallegas que están de baja están haciendo el cuento? ¿No están enfermos? (...) ¿Está criminalizando a la gente trabajadora de Galicia? ¿Está diciendo que mienten los profesionales?".

Tras ello, hizo un llamamiento a todos los sindicatos de clase gallegos "a que trabajen en esta cuestión", al ver "vergonzoso" que la propuesta que lanzó el presidente de la Xunta de Galicia "justamente vaya en la dirección contraria de lo que hay que hacer".

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"Va para mi despacho"

El fotógrafo Iñaki Abella regaló a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, una instantánea suya mariscando en Vilagarcía de Arousa, coincidiendo con su presencia este miércoles en esta localidad pontevedresa.

La fotografía, de octubre de 2022, se la hizo Abella en la playa Compostela, donde Díaz se puso las botas de agua -ante los medios de comunicación- para experimentar el trabajo de las mariscadoras aprovechando su asistencia a un foro de mar de UPTA.

Este miércoles, Abella le trajo la foto que estuvo expuesta en una muestra que ya finalizó. "La quitaron y pensé que ya que venía, se la podía dar", dijo. Por su parte Díaz aseguró que la imagen "Va para mi despacho", antes de posar con ella para los periodistas.