Rueda destaca en el Salón Gourmets de Madrid "la excelencia y la calidad" de la gastronomía gallega

Alfonso Rueda, en el estand de Galicia en la 39 edición del Salón Gourmets, este miércoles en Madrid EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este miércoles "la excelencia y la calidad" de la gastronomía gallega, durante una visita a los estands de Galicia en el 39º Salón Gourmets de Madrid, al que definió como "un escaparate fantástico".

Acompañado por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, Rueda recordó que el sector alimentario es "clave" para la economía gallega y "sitúa a la comunidad como referente a nivel internacional". "Cada vez tiene más aceptación y reconocimiento lo que hacemos en Galicia y cómo lo hacemos. Tenemos unas materias primas fantásticas que ya se transforman en Galicia, dejan valor en la comunidad y generan miles de puestos de trabajo", defendió.

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La Xunta subrayó en una nota de prensa que Galicia es la principal potencia pesquera de Europa, "seis de cada diez productos del mar que se transforman en España proceden de la comunidad y está entre las autonomías con más productos alimentarios con certificación de calidad".

Por último, Rueda hizo hincapié en que el Salón Gourmets supone un "escaparate único" para dar a conocer todo lo que ofrece la "rica despensa gallega". En esta línea, unas 60 empresas gallegas presentan sus productos en esta feria y se organizan diferentes actividades como catas inmersivas, túneles de vino y queso o degustaciones de la mano de cocineros gallegos.

Durante la celebración de esta edición se entregarán los premios de la 16ª edición de la GourmetQuesos, que reconocen a los mejores quesos de España en este 2026 y donde Galicia ha logrado 12 galardones en 20 categorías, reconociendo así 10 quesos gallegos.