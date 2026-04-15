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Galicia

La formación digital del profesorado será obligatoria en Galicia y se valorará en oposiciones con la nueva ley educativa

Ep
15/04/2026 14:55
Esta obligatoriedad de la formación digital se ceñirá a "propuestas concretas"
EC
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La futura Ley de educación dixital de la Xunta incluirá como obligatoria la formación digital del profesorado en competencias que se consideren "estratégicas" y también valorará estos conocimientos digitales como méritos en los procesos selectivos del profesorado.

Así se recogerá en la norma que saldrá a exposición pública en los próximos días y que ha centrado este miércoles una jornada divulgativa dirigida a un centenar de integrantes de la Red de Formación del Profesorado, en la que ha participado el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez.

En este contexto, el conselleiro ha calificado este nuevo texto legislativo de "pionero y único en España", asimismo, ha subrayado que la ley permitirá avanzar "en la consolidación de una enseñanza híbrida" a través de "normas claras y responsables que den certezas al profesorado, a los alumnos y a sus familias".

Según ha explicado Rodríguez, esta obligatoriedad de la formación digital se ceñirá a "propuestas concretas" que se consideren "imprescindibles" para el buen funcionamiento del sistema educativo. A mayores, estos conocimientos digitales contarán como méritos en los procesos de ingreso en la función pública docente así como para los procedimientos de provisión de puestos de trabajo de determinadas características.

De este modo, se valorarán de forma concreta la competencia digital de los aspirantes y su "idoneidad" para el desempeño de estas funciones. Los requisitos específicos de competencia digital para cada tipo de puesto o función serán determinados en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

Otro de los aspectos novedosos que se impulsará a través de esta ley es la formación en materia de enseñanza digital del profesorado universitario de las facultades de Educación gallegas. Tal y como ha explicado la Xunta en una nota de prensa, lo que se busca es "garantizar la coherencia entre la formación inicial exigida en las facultades y las necesidades reales y actualización constante del ejercicio docente en las etapas no universitarias".

Para ello, la Consellería de Educación promoverá convenios de colaboración con las universidades públicas para facilitar que el personal docente universitario de las facultades de Ciencias de la Educación y equivalentes pueda acceder a las actividades de formación continua en competencia digital organizadas por la Xunta.

Finalmente, Román Rodríguez ha recordado que la futura ley incorporará otros aspectos que atañen directamente a los docentes, ya que se extenderá al entorno digital la condición de autoridad pública del profesorado que ya opera actualmente en el aula.

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