El Foro Rural Sustentable reúne en Ourense a más de un centenar de expertos para impulsar la transformación del rural

El programa arrancará el viernes con sesiones de trabajo entre especialistas Cedida

El municipio de O Castro de Caldelas acoge del 17 al 19 de abril la cuarta edición del Foro Rural Sustentable, una cita que se consolida como uno de los principales espacios de reflexión sobre el futuro del medio rural en España.

El encuentro, organizado por la Fundación Galicia Sustentable con el impulso de Corporación Hijos de Rivera, ABANCA y GADIS, reunirá a más de 100 entidades, empresas y profesionales con el objetivo de generar propuestas concretas que contribuyan a la prosperidad del rural.

Durante tres días, el foro servirá como punto de encuentro para expertos, investigadores, empresarios y representantes de la sociedad civil que trabajan en la transformación del territorio desde diferentes ámbitos. La jornada central, prevista para el sábado, concentrará buena parte de las intervenciones y el intercambio de ideas entre los participantes.

El programa arrancará el viernes con sesiones de trabajo entre especialistas que permitirán elaborar un documento base de propuestas estructuradas. Estas conclusiones servirán como punto de partida para el debate público posterior, en el que se abordarán retos clave para el desarrollo rural.

Entre los ponentes figuran perfiles destacados como el divulgador Emilio del Río, el periodista Manuel Campo Vidal o el politólogo Manuel Mostaza, junto a profesionales vinculados directamente al territorio y al sector primario.

La organización subraya que el foro nace con el objetivo de “convertir el rural en un espacio de prosperidad”, apostando por la colaboración, el conocimiento compartido y la generación de iniciativas que partan del propio territorio.

Además, esta edición marca un punto de inflexión con el traslado a la Ribeira Sacra, en un entorno que simboliza, según los organizadores, la capacidad de los territorios rurales para generar comunidad y desarrollo sostenible.

Con carácter anual, el Foro Rural Sustentable se ha consolidado como un espacio clave para debatir y promover soluciones que impulsen la sostenibilidad y competitividad del medio rural en España.