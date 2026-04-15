Colegios e institutos tienen que eliminar totalmente bebidas azucaradas y bollería de sus centros desde este jueves

Un grupo de estudiantes en un comedor escolar Archivo El Ideal Gallego

Los colegios e institutos, tanto públicos como concertados y privados, tendrán que suprimir totalmente las bebidas azucaradas y la bollería de las máquinas expendedoras y cafeterías desde este jueves 16 de abril, cuando finaliza el plazo de 12 meses para la entrada vigor del Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, publicado el 16 de abril de 2025 en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

No obstante, el decreto prevé una entrada en vigor diferida para determinados criterios cuyo cumplimiento por parte de los centros educativos puede presentar mayores dificultades, estableciéndose un plazo de dos años desde su publicación para que los contratos de suministros de alimentos puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

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Según recoge el decreto, en las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas instaladas en los centros educativos y en las cafeterías de estos centros, los alimentos y bebidas con un contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares, no deberán superar las 200 kilocalorías y solo el 10% de estas podrán proceder de grasas saturadas o de azúcares añadidos o libres.

Asimismo, en la oferta de estos alimentos y bebidas en las cafeterías de los centros educativos se deberá dar prioridad a productos vegetales, legumbres, cereales preferiblemente integrales, frutas, frutos secos, característicos de la dieta mediterránea, que incluya también un consumo moderado de fuentes de proteínas de origen animal como pescado, huevos, lácteos y carne, preferentemente de ave y conejo. Tampoco se permitirá la venta de productos envasados con un contenido de cafeína superior a los 15 mg/100 ml.

Menús escolares

Respecto a los menús escolares, servidos de lunes a viernes, deberán confeccionarse teniendo en cuenta las frecuencias de consumo para los diferentes grupos de alimentos.

Se pondrá pan integral dos veces por semana, y cuatro veces al mes el arroz o la pasta será integral. El pescado azul y blanco se alternarán y se podrán incluir además crustáceos y moluscos.

Además, las frituras se limitarán como máximo a una ración por semana y el consumo de platos precocinados como pizzas, canelones, croquetas, empanadillas, o pescados y carnes rebozados se limitarán a una ración al mes. Como bebidas se usará el agua de consumo como única opción, salvo que no sea posible debido a las condiciones de suministro.