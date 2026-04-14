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Galicia

Rueda acusa al Gobierno de "no escuchar a las comunidades" en la regularización de migrantes

Pide a Sánchez "explicar" la finalidad de esta legalización masiva  

Europa Press
14/04/2026 15:40
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su discurso este miércoles en el Parlamento gallego, que celebra su debate anual de política general, conocido como debate sobre el estado de la autonomía, el tercero de Rueda, quien hace balance de su gestión en este ecuador de la legislatura y anuncia nuevas propuestas, hoy en Santiago de Compostela. EFE/Lavandeira jr
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Parlamento gallego 
EFE
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El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, discrepó del sistema escogido por el Gobierno para aprobar el decreto de regularización masiva de migrantes, apostando porque "venga gente de forma ordenada" y acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "no escuchar" las alegaciones de las autonomías.

Así reaccionó Rueda en declaraciones a los periodistas antes de participar en un foro a la regularización masiva que aprobó este martes el Consejo de Ministros.

Bajo su punto de vista, si el Gobierno no ha incorporado las alegaciones de las comunidades, "no habrá acertado" e instó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a "explicar" la finalidad de esta regularización masiva de migrantes.

El Gobierno prevé aprobar este 14 de abril la regularización extraordinaria de migrantes

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Y es que insistió en que "se puede hacer muchísimo mejor", lamentando que al final las comunidades autónomas son las que tendrán que atender a la gente que se vaya incorporando: "No hemos sido consultadas en ningún momento".

Ante el apoyo de la patronal a esta regularización, Rueda cree que los empresarios "constatan" la realidad de que hay muchas vacantes actualmente, pero ha contrapuesto la actuación del Gobierno con la de la Xunta, que, según ha dicho, está negociando dar permisos de trabajo.

Ley de educación digital antes de final de año

Por otra parte, el presidente de la Xunta ratificó que el Ejecutivo gallego espera aprobar antes de que finalice el año la futura ley de educación digital, cuyo inicio de tramitación fue autorizado este lunes en el Consello.

Según explicó, la norma buscará compatibilizar el uso de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial(IA) en las aulas con los métodos tradicionales de enseñanza, garantizando que docentes, familias y administración mantengan un papel "fundamental" en el proceso educativo.

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