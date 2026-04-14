Pancho Varona, Cocco Lexa y Gonzalo Hermida protagonistas del ciclo Momentos Alhambra en la provincia de A Coruña Cedida

El Ciclo Momentos Alhambra llega a la provincia de A Coruña con tres conciertos protagonizados por Pancho Varona, Cocco Lexa y Gonzalo Hermida.

En el caso de Pancho Varona, el cantautor español clásico con toques de pop-rock llegará a Boiro (A Pousada da Galiza Imaxinaria) el 17 de abril. Su larga trayectoria como compositor, arreglista y guitarrista le ha llevado a acompañar a voces icónicas de la escena española. En solitario, su propuesta recupera lo esencial: guitarra y voz, con una interpretación íntima donde las palabras y la melodía construyen historias con peso y nostalgia.

También el 17 de abril, y en otro apartado de fusión y baile, el artista granadino Cocco Lexa, actuará en A Coruña (Sala Malavida) mostrando una combinación de géneros como el r&b, reggaeton, trap, hip-hop, dancehall, reggae, salsa e incluso cumbia, construyendo ritmos versátiles y 100% bailables.

Por su parte, Gonzalo Hermida aterriza en la ciudad herculina, también en la Sala Malavida, el 18 abril con canciones que combinan melodías suaves, arreglos cuidados y letras sentidas, a menudo construidas en torno a experiencias vitales, pasiones o nostalgias.

El ciclo finalizará su gira por las salas gallegas en el mes de mayo con conciertos de Yarea, en Vilanova de Arousa, y Gara Durán, en Vigo. La voz sofisticada y directa de Yarea -que se mueve con delicadeza en un territorio ubicado entre el indie, el folk contemporáneo y el R&B sutil, construyendo canciones con un aire íntimo, nostálgico y muy personal- sonará en A Taberna Cultural el 8 de mayo.

El último de los conciertos de Momentos Alhambra lo protagonizará la cantante, compositora, productora y pianista Gara Durán, que actuará el 29 de mayo en Sala Supersonic, mostrando sus características armonías y letras evocadoras.

PROGRAMACIÓN MOMENTOS ALHAMBRA 2026 EN GALICIA Abril Viernes 17 – Cocco Lexa Sala Malavida – A Coruña Viernes 17 – Pancho Varona A Pousada da Galiza Imaxinaria – Boiro Sábado 18 – Gonzalo Hermida Sala Malavida – A Coruña Mayo Viernes 8 – Yarea A COFRADÍA - Taberna Cultural – Vilanova de Arousa Viernes 29 – Gara Durán Sala Supersonic - Vigo

Las entradas están a la venta en: https://www.cervezasalhambra.com/es/momentos-alhambra