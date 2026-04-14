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Galicia

Mar defiende su plan ante la mortandad del marisco y denuncia que el Gobierno destina “cero euros” al sector

El BNG califica de “marcianada” la comparecencia de Rosón sobre digitalización con los problemas existentes

Ep
14/04/2026 23:33
Recogida de marisco muerto en la playa de Testal el 18 de marzo
Recogida de marisco muerto en la playa de Testal el 18 de marzo
E. Fernández (Ep)
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La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, defendió el plan de 22,7 millones de euros puesto en marcha por la Xunta ante la mortandad masiva del marisco, al tiempo que cargó contra el Gobierno central por destinar “cero euros para el marisqueo gallego”.

A preguntas del PSdeG en la comisión de Pesca, Suárez sostuvo que el Gobierno gallego “actúa” con inversión y un “compañamiento constante y real” al sector. Una cuestión que contrapone a lo que considera pasividad “inaceptable” del Estado.

Apuntó que el Consejo de Ministros declaró a Galicia como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil el 10 de febrero, pero censura que no haya supuesto partidas por parte del Estado.

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También recordó que el pasado 13 de marzo la Xunta envió una carta a la directora del Instituto Social de la Marina (ISM) para solicitar que las mariscadores que tienen que suspender su actividad no tengan que abonar las cuotas a la Seguridad Social, cuestión que no ha recibido respuesta, según critica.

Enfrente, Paloma Castro (PSdeG) reprochó que el plan “no fue consensuado” con el sector, sino solo “explicado” a las cofradías y afeó que los apoyos excluyen al marisqueo a flote y no incluyen ayudas directas para el sector. Además, pidió a la Xunta crear una “subvención directa” para cubrir las cuotas de la Seguridad Social. La socialista advirtió de que está pendiente que la Xunta “termine” los datos de muestreo oficiales y los mande al Estado para los apoyos por declaración de zona catastrófica. Y es que Castro reprobó que “derivan todo en la competencia del Estado”.

Por otra parte, el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón Sánchez-Brunete, compareció ayer en el Parlamento para hablar de digitalización. Esta intervención provocó las críticas de la oposición, especialmente del BNG, cuya diputada Rosana Pérez tachó de “marcianada” que acuda a petición propia a hablar de este tema con “los problemones” que sufre el sector actualmente.

El director xeral de Pesca sostuvo que “se está haciendo un muy buen trabajo” en digitalización, pero con “margen de mejora” y en el marco de una “escucha activa”. Admitió que en el sector hay una “resistencia al cambio”, pero valoró herramientas puestas en marcha, como el reciente lanzamiento de la plataforma Lonxas Galegas 4.0.

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