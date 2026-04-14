La Xunta está “decidida” a “acabar con cualquier acto violento” en la sanidad

Gómez Caamaño, durante una intervención en el Pleno del Parlamento gallego el pasado 11 de marzo Archivo El Ideal

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reiteró la determinación de la Xunta de “acabar con cualquier acto de violencia” en el ámbito sanitario ante los profesionales asistentes a la jornada de presentación de la modificación de la ley de salud de Galicia por la que se establecen medidas de prevención y protección integral contra la violencia del sistema de salud de la comunidad.

En el acto, celebrado en el salón de actos de la Consellería de Sanidade, el conselleiro destacó la “visión jurídica, profesional y social que se refleja en la ley, con la que la Xunta eleva la protección del personal de la sanidad al máximo rango normativo”.

Según apuntó, el Gobierno gallego da así un paso más en la prevención y protección frente a las agresiones ya que en 2025 el número de episodios de violencia en la sanidad pública fue de 950. De ellos, tal y como destacó el conselleiro, 344 fueron agresiones físicas. Además, de ese total, 317 se produjeron en consulta pero también hubo agresiones en calle.

Por ello, las medidas frente a las agresiones que se recogen en la ley contemplan actos que suceden dentro y fuera de los centros sanitarios. Además, del total de episodios de violencia, 300 tuvieron lugar en el ámbito de la Atención Primaria; más de 560 en la atención hospitalaria; y 71 en emergencias extrahospitalarias. Para atender a esta realidad, “Galicia es pionera” por ser la primera comunidad que incluye los técnicos de emergencias sanitarias y del 061 entre el personal a proteger.

Además, la protección se amplía a todas las categorías profesionales, incluido personal de administración, admisión, transporte e inspección, tanto en el ámbito público como en el privado.

Asimismo, entre las nuevas medidas que contempla la reforma legal, está que el profesional pueda suspender la atención a un paciente si hay grabaciones sin su consentimiento. También hay un apartado en la ley dedicado al acoso y al ciberacoso como nuevas formas de violencia.

En lo que se refiere a los infractores, podrá asignarse un profesional distinto u otro centro de salud para proteger la víctima. Asimismo, el personal que sea agredido en su trabajo tendrá derecho a la movilidad laboral. En paralelo, se ponen en marcha un registro confidencial para inscribir los actos de violencia sancionados y se impulsarán campañas informativas para sensibilizar a la ciudadanía. Otra medida de prevención será la capacitación en manejo de conflictos, que será obligatoria para el nuevo personal y que contará como mérito en la carrera profesional.

Proyecto ‘New Health’

Además, Gómez Caamaño situó a la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal en la vanguardia europea de la innovación sanitaria con el impulso del proyecto ‘New Health’ de colaboración transfronteriza centrada en el paciente y orientado a los campos de la oncología y la cardiología.

El conselleiro intervino en el acto de clausura de la presentación de este proyecto liderado por la Fundación Pública Galega de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (Fidis). En su intervención en el acto, Caamaño agradeció a los doctores José Ramón González Juanatey y Rafael López López su liderazgo científico en este proyecto, “que refleja el enorme potencial investigador gallego y el papel clave que juegan los institutos de investigación sanitaria de nuestra comunidad a la hora de conectar conocimiento, innovación y práctica clínica con otros territorios”.

Según explicaron, ‘New Health’ nace con el objetivo de impulsar un modelo sanitario “más eficiente, innovador y centrado en el paciente”, reforzando la cooperación entre Galicia y el Norte de Portugal en “ámbitos clave” como la medicina personalizada, la digitalización de la salud y la integración de datos clínicos.