La Xunta espera que las diputaciones se impliquen para captar nuevas rutas aéreas Xunta

La Xunta espera que las diputaciones provinciales se impliquen en el esfuerzo conjunto para captar nuevas rutas para los tres aeropuertos de Galicia de forma coordinada, en el que el Gobierno gallego participará con fondos para la promoción turística en origen.

Así lo han trasladado este martes el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante una reunión con representantes de las diputaciones de A Coruña, Ourense y Pontevedra.

El encuentro forma parte de una ronda de contactos iniciada por la Xunta la semana pasada con diferentes actores para informar sobre su papel en la estrategia de captación de vuelos y ver si "entre todos" se logra "empujar en la misma dirección y conseguir nuevos vuelos", ha insistido hoy Calvo.

El conselleiro ha reiterado que, como ya anunció la semana pasada, el Ejecutivo gallego aportará 100.000 euros a cada nueva ruta captada en los tres aeropuertos -con un máximo de dos por aeródromo-, destinados a la promoción turística en origen, pues no van a financiar vuelos directamente.

Calvo ha defendido que es Aena, propietaria y gestora de los aeropuertos, quien tiene la competencia para proponer el modelo a seguir.

"Lógicamente tiene toda una serie de datos acerca de las demandas existentes, tanto desde el punto de vista turístico como de los negocios, y el conocimiento de las diferentes aerolíneas y los costes de cada una", ha dicho.

Y ha pedido la implicación de todas las administraciones en ese modelo, incluidas las diputaciones: "Trabajando todos juntos tendremos más éxito que si va cada administración por su lado".

Calvo se reunió la semana pasada con representantes del sector turístico y empresarial de Santiago de Compostela y tiene previsto realizar en los próximos días reuniones similares con los agentes económicos de Vigo y A Coruña.

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La Xunta también ha solicitado una nueva reunión del grupo de trabajo de conectividad aérea de Galicia, que reúne a representantes del Gobierno central y la Dirección General de Aviación Civil, Aena, el Ejecutivo gallego, los ayuntamientos de A Coruña, Santiago y Vigo, la Confederación de Empresarios de Galicia, el Consejo de Cámaras de Galicia y el Clúster de Turismo.