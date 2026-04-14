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Galicia

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa presenta el programa de actos para el Día de las Fuerzas Armadas 2026, que será en Vigo

Redacción
14/04/2026 16:54
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El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante general  Teodoro Esteban López Calderón, ha presentado hoy en la Comandancia Naval de Vigo los principales actos que se van a desarrollar en la ciudad del  26 al 31 de mayo con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

En el acto le han acompañado, además del alcalde de Vigo, Abel Caballero,  algunos de los altos cargos militares con responsabilidad en la organización  de la edición del DIFAS de este año. Entre ellos, el general de división del  Ejército de Tierra, Marcial González Prada, Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra; el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, Almirante Jefe del Arsenal  del Arsenal de Ferrol, el general de división Andrés Enrique Maldonado  García, Jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo de Combate, el general de  brigada, Miguel Ángel González Arias, Jefe de la Zona de Galicia y capitán  de navío, Jaime Toledano Funes, Comandante Naval de Vigo.

El JEMAD ha agradecido al alcalde de Vigo y a la ciudadanía su disposición  para acoger la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. El almirante  general López Calderón ha destacado que “con esta celebración se pretende  dar a conocer a la ciudadanía el trabajo que los militares, incluidos los  pertenecientes a la Guardia Civil, realizamos dentro y fuera de nuestras  fronteras, nuestra labor permanente de vigilancia y protección del territorio y  espacios de soberanía e interés nacional, así como de defensa de la paz y la  libertad en el mundo”.

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También ha mencionado el JEMAD que en esta jornada de encuentro y de  comunicación con la sociedad de 2026 “queremos hacer ver que “todos  unidos defendemos España”, tal y como indica el lema de este DIFAS  2026 y que se fundamenta en el artículo 30.1 de nuestra Constitución, que  señala que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a  España”.

El almirante general López Calderón ha finalizado sus palabras en la  presentación con un especial recuerdo para todos aquellos militares que  estos días estarán fuera de España cumpliendo con su misión en  “diferentes lugares del mundo en misiones de Naciones Unidas, de la  OTAN, de la Unión Europea o de forma autónoma, para contribuir a la seguridad y la estabilidad internacionales".

Día de las Fuerzas Armadas 2026

Los actos conmemorativos del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo comenzarán el 26 de mayo y concluirán el 31 de mayo.  El acto central, presidido por SSMM los Reyes, se desarrollará el 30 de mayo, Día de las Fuerzas Armadas. Será en la avenida de Samil, a las  12:00h con esta secuencia:

• Izado y Homenaje a la Bandera Nacional

• Homenaje a los que dieron su vida por España

• Desfile Terrestre

• Desfile Aéreo

• Arriado de la Bandera Nacional

Además, del 26 al 31 de mayo en el Puerto de Vigo, en la avenida Da Beiramar, habrá presencia naval y una exposición estática de material.  El miércoles 27 de mayo se desarrollará una exhibición de personal y  material en la pista de atletismo anexa al Estadio de Balaídos, a las 19:15 h.

El jueves 28 de mayo, a las 19:15 h. tendrá lugar un encuentro de músicas  militares presidido por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa,  acompañado por el JEME, AJEMA, JEMA, y autoridades civiles en la Praza  Porta do Sol a las 19:15h. Previamente habrá un pasacalles en las calles  aledañas de todas la Unidades de Músicas participantes.

El viernes 29 de mayo y, presidida por S.M. el Rey Felipe VI, se efectuará la  Revista Naval en la que participarán buques de la Armada y de la Guardia Civil. Será a las 15:30 h en la Ría de Vigo.

Posteriormente, en la Playa de Samil, a las 17:15h comenzará la exhibición  dinámica de personal y material. Entre otras actuaciones, se podrá ver una  exhibición ecuestre y otra de guías caninos.  Además de los actos centrales que se van a celebrar en Vigo, se llevarán a  cabo numerosas actividades por toda la geografía nacional e incluso en  aquellas zonas fuera de nuestras fronteras donde hay trabajando militares españoles.

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