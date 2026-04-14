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Galicia

Andrés Torreiro, de D’Obra, gana la sexta edición de Desafío XChef by Cervezas 1906

El chef gallego se impone ante seis finalistas procedentes de Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón y Castilla y León

Redacción
14/04/2026 16:25
Andrés Torreiro, de D’Obra, gana la sexta edición de Desafío XChef by Cervezas 1906
Andrés Torreiro, de D’Obra, gana la sexta edición de Desafío XChef by Cervezas 1906
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El chef gallego Andrés Torreiro, del restaurante D’Obra (Melide, A Coruña), se ha alzado como ganador de la sexta edición de Desafío XChef by Cervezas 1906, imponiéndose a otros cinco chefs procedentes de diferentes puntos de España (Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón y Castilla y León) en la gran final celebrada hoy en el Salón Gourmets. Su propuesta, puerro asado con holandesa de koji y majada de sardina ahumada y avellana, maridada con 1906 Black Coupage, le ha valido el reconocimiento del jurado por su creatividad, técnica y compromiso con el producto de proximidad.

Tal y como explicaba el propio chef, “jugando con la dinámica del mercado y el producto de temporada”, ha diseñado este plato con el que busca poner en valor un ingrediente “humilde” como el puerro. En esta creación, Torreiro ha querido además condensar Galicia en un solo plato: la sardina —símbolo de la costa gallega— en diálogo con productos del campo como la avellana y el puerro.

La sostenibilidad es una constante en su cocina, presente en la elección de materias primas locales y de temporada, así como en una filosofía de trabajo centrada en el respeto al territorio. Tras pasar por cocinas como Culler de Pau o NaDo, Torreiro ha apostado por su localidad natal, Melide, etapa clave del Camino de Santiago, donde desarrolla una propuesta culinaria que combina memoria y creatividad. En cuanto al maridaje, tras distintas pruebas con varias referencias de la familia 1906, el chef se decantó por 1906 Black Coupage, al considerar que sus matices a café encajan especialmente bien con el toque cítrico de la holandesa de koji.

El ganador ha recibido un premio económico y un plan de promoción exclusivo de la mano de Hijos de Rivera. El jurado ha concedido además un segundo premio que ha recaído sobre Miguel Vázquez, de Atípico Restaurante (A Coruña), por Vigilia desde 1906, maridado con 1906 La Milnueve; y un tercer premio a Ismael Torres, de Doña Petrona (Valencia), por Buñuelo de all i pebre, también acompañado de 1906 La Milnueve.

 

Un certamen que impulsa la gastronomía consciente

Desafío XChef by Cervezas 1906 mantiene su esencia como un concurso que va más allá de la técnica culinaria, poniendo en valor prácticas responsables como el uso de productos de proximidad, la reducción del desperdicio y la economía circular.

En esta sexta edición han participado 126 establecimientos de toda España, con más de 7.000 votos del público a lo largo de las diferentes fases, consolidando el certamen como una plataforma de referencia para el talento gastronómico comprometido con la sostenibilidad.

La final, celebrada en el Auditorio Gourmets este martes, ha reunido a un jurado de expertos formado por:

  • Luis Veira, chef de Árbore da Veira (A Coruña)
  • Sergi Aritzeta, chef de El Truc (Lleida) y ganador de la edición 2025
  • Raquel Castillo, periodista gastronómica
  • Xabier Cubillo, responsable del Área de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera

Con esta sexta edición, el certamen celebrado por Hijos de Rivera reafirma su papel como escaparate del talento emergente y como altavoz de una nueva generación de cocineros que entienden la gastronomía como una herramienta de impacto positivo.

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