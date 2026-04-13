Todos los gallegos de más de 65 tendrán "más protección" con la vacuna reforzada contra la gripe

Una sanitaria vacuna contra la gripe a una usuaria de un centro de mayores Patricia G. Fraga

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció dos novedades en el calendario de vacunación autonómico: la administración de la vacuna reforzada contra la gripe se ampliará a todos los mayores de 65 años; y se adelantará el refuerzo de la del sarampión en los niños a los 2 años -hasta ahora se ponía a los 3-.

Lo avanzó el jefe del Ejecutivo autonómico al término de la reunión semanal del Ejecutivo en una rueda de prensa en la que explicó que hasta ahora la vacuna de alta carga contra la gripe, que ofrece "más protección" y fortalecimiento del sistema inmunológico, se administraba a mayores de 60 que vivían en residencias y al resto de ciudadanos de más de 70 -ahora se amplía y será para todos los mayores de 65 años-.

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El objetivo, dijo, será "llegar a un 35% de población diana hasta alcanzar las 730.000 personas".

Por otro lado, con el trasfondo de que España ha perdido su estatus de país libre de sarampión, el presidente anticipó que, a partir de mayo, se adelantará la vacuna de refuerzo contra esta dolencia en los niños -pasará a ponerse a los 2 años en vez de a los 3, como sucedía hasta el momento-. En el caso de los niños nacidos en 2023 se mantiene este ejercicio en los 3 años.