La Xunta destaca la inversión de más de 90 millones en equipamiento y tecnología para reforzar la Atención Primaria

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño CEDIDA

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha destacado la inversión de más de 90 millones en equipamiento y tecnología para reforzar la capacidad resolutiva de la atención primaria gallega.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, Caamaño inauguró este sábado las 'V Xornadas Nacionais de Tecnoloxías Diagnósticas en Atención Primaria', un encuentro en el que subrayó el "papel transformador" que jugará la innovación tecnológica en el futuro de la sanidad, para alcanzar una atención "más ágil y eficiente".

En este sentido, ha enumerado algunos de los avances más significativos con los que cuenta el Servizo Galego de Saúde (Sergas), como es el caso de las herramientas digitales, o la implantación progresiva de la inteligencia artificial en sus diagnósticos por imagen, que permitirá "aumentar la precisión y agilizar los procesos de diagnóstico".

"Estamos obligados a movernos y a avanzar para preservar la atención primaria como la esencia de un sistema sanitario que se sitúe entre los mejores del mundo", ha apuntado Caamaño, incidiendo en que el uso sanitario de las nuevas tecnologías debe realizarse siempre sobre la base de la evidencia científica.

Asimismo, durante su intervención ha recalcado la reforma que acometerá el Sergas en su primer nivel asistencial. Tal y como avanzó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el marco del Debate do Estado da Autonomía, se creará una Dirección Xeral específica para la Atención Primaria para "reforzar su eficiencia y capacidad organizativa".

Además, el departamento sanitario tiene previsto implementar agendas "más flexibles y dinámicas" para los profesionales, facilitando así un modelo sanitario "más resolutivo y adaptado" a las necesidades actuales de la sociedad.