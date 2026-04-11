El litoral de toda Galicia estará en alerta naranja desde esta tarde por olas de hasta 6 metros

La alerta naranja permanecerá activa hasta la tarde del domingo Archivo El Ideal Gallego

El litoral de toda Galicia estará en alerta naranja a partir de este sábado por episodios de temporal costero que provocarán olas de entre cinco y seis metros. Durante el tiempo que dure el aviso, hasta casi el final del domingo, estará suspendida la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar.

Desde esta mañana, el conjunto de la costa gallega permanece en nivel amarillo por ondas de entre cuatro y cinco metros y, en el caso de Pontevedra, viento del norte de 50 a 61 kilómetros por hora (km/h); ocasionalmente, de 62 a 74 km/h.

Galicia activa para este sábado la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral Más información

Esta alerta pasará a ser naranja a partir de las 18.00 horas únicamente en el noroeste y oeste (Costa da Morte) del litoral de A Coruña, según advierte la Agencia Estatal de Metereología (Aemet). El resto de Galicia no subirá de nivel hasta el final del día, a partir de las 22.00 horas.

Los avisos durarán durante prácticamente todo el domingo, hasta las 22.00 horas. Todo ello se debe a mar combinada del noroeste, que provocará estas olas de gran tamaño. Mientras, el 112 Galicia recomienda extremar las precauciones en zonas de playa y paseos marítimos.

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, es decir, diques, madrugadas y paseos marítimos. También ha instado a la población a que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.