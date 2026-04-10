Santiago de Compostela ofrece sus fondos de turismo para la coordinación aeroportuaria, si la Xunta la lidera

Un avión aterriza en el aeropuerto de Santiago de Compostela Lavandeira Jr (Efe)

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, aseguró este viernes que su gobierno está dispuesto a sumar los fondos que dedica a las campañas de promoción de rutas, sus contactos y su capacidad técnica a las de la Xunta de Galicia y a las de las demás ciudades, si la Administración autonómica decide liderar esta coordinación mediante una “voz única” y sin “competición”.

Goretti Sanmartín hizo este ofrecimiento desde “la lealtad institucional, rigor y seriedad” y frente a la propuesta realizada por la Xunta que desde Santiago ven insuficiente.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, anunció este pasado jueves que el Gobierno gallego va a destinar 100.000 euros a la promoción turística en origen a cada nueva ruta captada en los tres aeropuertos gallegos para “consolidar” ese vuelo, con un máximo de dos por aeródromo al año.

La alcaldesa ironizó con la “generosidad” de la Xunta y con la intención de colaboración con los ayuntamientos que no fueron invitados a la reunión en la que se avanzó esta propuesta.

“Sobre la generosidad de la propuesta, da pudor hablar, la verdad es que es mejor quedarnos callados”, señaló la regidora que recordó que su administración “consigna 1.180.000 euros en los presupuestos de turismo, para la mercadotecnia de las aerolíneas” mientras que “la Xunta va a destinar 600.000 euros para tres aeropuertos”.

Competir con el exterior

Frente a esta propuesta, Sanmartín pidió otro modelo en el que “Galicia, con la Xunta a la cabeza, con toda su capacidad económica y con los recursos que ya dedicamos los ayuntamientos, pueda competir con los aeropuertos que están restándole conexiones a nuestro país”, dijo en alusión al aeródromo de Sá Carneiro, en la ciudad portuguesa de Oporto.

La alcaldesa remarcó que el Ayuntamiento ya trabaja en esta cuestión e incidió en que “en solitario” está procurando la captación de rutas sin ninguna colaboración de la Xunta.

Pese a que el trabajo ya está avanzando, “el Ayuntamiento está dispuesto a ceder ese papel, de manera generosa, transparente y sincera, con un acuerdo en el que todas las partes se comprometan a no competir entre sí y a acercar su capacidad”.

“Esa entendemos que es la única fórmula para avanzar”, consideró la regidora que cree que “la captación y la distribución de las conexiones no puede responder a criterios localistas”.

Abel Caballero critica la estrategia para los aeródromos que sugieren los empresarios de Galicia

El nuevo modelo, a su juicio, “tiene que impulsarse por razones de interés general como mejor fórmula para beneficiar a todos los gallegos”, también a los que no viven en las ciudades que cuentan con aeropuerto.

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticó la estrategia que trasladó la Confederación de Empresarios de Galicia a la Xunta, por la que Vigo debería consolidar su función al servicio de la industria, la exportación y la eurorregión y contribuir a evitar “la fuga de pasajeros hacia infraestructuras aeroportuarias externas”.